ΑΕΚ: Πρεμιέρα με την ΛΑΣΚ για το Champions League – Η ώρα και το κανάλι της σημαντικής αναμέτρησης

Ένα βήμα κάθε φορά. Η ΑΕΚ αρχίζει την περιπέτειά της στο Champions League με στόχο -κατ΄αρχήν- να κερδίσει το χαμένο έδαφος των περασμένων ετών.

Το βράδυ της Τρίτης (19:45, Cosmote Sport 2) εναντίον της ΛΑΣΚ η πρωταθλήτρια Ελλάδας έχει μία πρώτης τάξης ευκαιρία να πετύχει την πρώτη της νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 19 χρόνια. Στις 21 Νοεμβρίου 2007 είχε νικήσει τη Μίλαν 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο και έκτοτε συμμετείχε στη διοργάνωση μόνο μία φορά (2018/19) με απολογισμό έξι ήττες. Άρα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, με την «Αγιά Σοφιά» να έχει αποδειχθεί «κολαστήριο» για αρκετές ομάδες στην Ευρώπη, απέναντι στους Αυστριακούς που στο play off έδειξαν σημάδια επηρεασμού από «καυτές» έδρες, όταν έχασαν 3-0 από τη Σέλτικ στη Γλασκώβη.

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Δεν πρέπει, βέβαια, να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι πρόκειται για ομάδα που έσπασε την κυριαρχία της Σάλτσμπουργκ και της Στουρμ, κατακτώντας το δεύτερο πρωτάθλημα της Ιστορίας της και το πρώτο μετά από σχεδόν 60 χρόνια (1964/65). Άμεσα κατάφερε να προκριθεί και στο Champions League για πρώτη φορά, άρα πρόκειται για μία ομάδα η οποία βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία.

Διαιτητής: Λουϊς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μάριν, Καϊρίνεν, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς

ΛΑΣΚ (Ντίτμαρ Κιουμπάουερ): Γιούνγκβιρθ, Αντράδε, Τόρνιχ, Μπουγιάμπα, Μπέλο, Γιόργκενσεν. Μπογκάρντε, Λιούμπιτσιτς, Χόρβατ, Αντενίραν Ούσορ