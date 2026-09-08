LIVE – ΑΕΚ–ΛΑΣΚ 1-0: Γκολάρα του Μαρίν με απευθείας φάουλ (ημίχρονο)
Ο Ραζβάν Μαρίν άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με εντυπωσιακή απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Το πρώτο της γκολ στη League Phase του Champions League πανηγύρισε η ΑΕΚ, παίρνοντας το προβάδισμα απέναντι στη ΛΑΣΚ.
Στο 21ο λεπτό, ο Ραζβάν Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και με ένα εξαιρετικό χτύπημα έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία της εστίας, γράφοντας το 1-0 για την Ένωση.
Το γκολ του Ρουμάνου μέσου έδωσε από νωρίς προβάδισμα στην ΑΕΚ, η οποία είχε ήδη αρχίσει να αυξάνει την πίεσή της προς την αυστριακή άμυνα.
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