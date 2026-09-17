Έπσταϊν: Νέα αγωγή για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης «αμέτρητων παιδιών»

Νέα αγωγή κατατέθηκε κατά των δύο συνδιαχειριστών της κληρονομιάς του Τζέφρι Έπσταϊν, με δύο γυναίκες να καταγγέλλουν ότι ο καταδικασμένος χρηματιστής διατηρούσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο οποίο απεικονίζονταν οι ίδιες και άλλα παιδιά.

Η προσφυγή κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης από δύο γυναίκες οι οποίες αναφέρονται στα δικαστικά έγγραφα ως «Jane Doe» και «Amy».

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Η αγωγή στρέφεται κατά του πρώην δικηγόρου του Έπσταϊν, Ντάρεν Ίνταϊκ, και του πρώην λογιστή του, Ρίτσαρντ Καν, υπό την ιδιότητά τους ως συνδιαχειριστών της κληρονομιάς του.

Τι καταγγέλλουν οι δύο γυναίκες

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Guardian, οι δύο ενάγουσες υποστηρίζουν ότι ο Έπσταϊν διατηρούσε και μετέφερε επί περισσότερα από 20 χρόνια σεξουαλικά απεικονιστικό υλικό στο οποίο εμφανίζονταν οι ίδιες όταν ήταν ανήλικες.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι ο Έπσταϊν φέρεται να είχε συγκεντρώσει υλικό στο οποίο απεικονίζονταν «αμέτρητα παιδιά». Μέρος αυτού φέρεται να περιλαμβανόταν σε ένα αποκαλούμενο «βιβλίο μοντέλων», ενώ άλλες εικόνες υποστηρίζεται ότι φυλάσσονταν σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο.

Οι γυναίκες καταγγέλλουν επίσης ότι ο Έπσταϊν είχε αναθέσει σε συνεργάτιδά του τη δημιουργία νέου υλικού.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται σε αστική αγωγή και δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί ή κριθεί από δικαστήριο.

Ζητούν να εντοπιστούν όλα τα πιθανά θύματα

Οι δύο γυναίκες δεν διεκδικούν μόνο χρηματική αποζημίωση. Ζητούν επίσης τη δημιουργία ειδικού προγράμματος υπό δικαστική εποπτεία, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να ενημερωθούν όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να απεικονίζονται στο επίμαχο υλικό.

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Οι δικηγόροι τους υποστηρίζουν ότι πολλά από τα πιθανά θύματα μπορεί να μη γνωρίζουν μέχρι σήμερα ότι φωτογραφήθηκαν ή ότι σχετικές εικόνες παρέμειναν στην κατοχή του Έπσταϊν.

Η προσφυγή κατατέθηκε και για λογαριασμό μιας ευρύτερης, προτεινόμενης ομάδας επιζωσών, με αίτημα να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και λογοδοσία.

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Στο μικροσκόπιο τα αρχεία του Έπσταϊν

Οι νομικοί εκπρόσωποι των γυναικών ζητούν να εξακριβωθεί ποιο υλικό εξακολουθεί να υπάρχει, πού φυλάσσεται και ποια πρόσωπα απεικονίζονται σε αυτό.

Στόχος τους είναι κάθε πιθανό θύμα να ενημερωθεί και να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν επιθυμεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

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Η νέα αγωγή αποτελεί ακόμη μία εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν, την ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται οι δικαστικές και κοινοβουλευτικές έρευνες για το δίκτυο επαφών και συνεργατών του.

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