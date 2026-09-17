Κρήτη: Εντοπίστηκαν 139 μετανάστες νότια της Γαύδου και της Αγίας Γαλήνης

Νέα αύξηση στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης καταγράφηκε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, με δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου και της Αγίας Γαλήνης.

Συνολικά 139 αλλοδαποί εντοπίστηκαν μέσα σε λέμβους και περισυνελέγησαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

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Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν σκάφη της δύναμης Frontex, ενώ οι δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένα εναέρια μέσα του ευρωπαϊκού οργανισμού.

Λέμβος με 59 άτομα νότια της Γαύδου

Το νεότερο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο που μετέφερε 59 αλλοδαπούς, περίπου 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τους επιβαίνοντες να περισυλλέγονται από σκάφος της Frontex.

Οι 59 διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

Είχε προηγηθεί επιχείρηση για 80 μετανάστες

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί ακόμη μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.

Μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο στην οποία επέβαιναν 80 αλλοδαποί, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και φορτηγό πλοίο με σημαία Χονγκ Κονγκ.

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Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Με τις δύο επιχειρήσεις, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης μέσα στην ίδια ημέρα ανήλθε στους 139.

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