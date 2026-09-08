Μεγάλο πλήγμα στην ΑΕΚ: Κάταγμα στον καρπό ο Στρακόσια – Πότε αναμένεται να επιστρέψει

Σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ, καθώς ο Θωμάς Στρακόσια έχει υποστεί κάταγμα στον καρπό και θα παραμείνει εκτός δράσης το επόμενο διάστημα.

Ο τραυματισμός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο διεθνής τερματοφύλακας δεν αγωνίστηκε απέναντι στη ΛΑΣΚ, το βράδυ της Τρίτης (8/9), στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

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Τη θέση του κάτω από τα δοκάρια της Ένωσης πήρε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση χωρίς να δεχθεί γκολ.

Με δεμένο το χέρι ο Στρακόσια

Ο Στρακόσια έχει ήδη αρχίσει τη διαδικασία αποκατάστασης, με το τραυματισμένο χέρι του να παραμένει δεμένο.

Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασής του, καθώς το βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί πότε θα μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων.

Ο τραυματισμός στον καρπό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για έναν τερματοφύλακα, λόγω της συνεχούς καταπόνησης του συγκεκριμένου σημείου στις αποκρούσεις, στις πτώσεις και στις επαφές με την μπάλα.

Πότε υπολογίζεται η επιστροφή του

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο διεθνής γκολκίπερ αναμένεται να επανέλθει στις προπονήσεις μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, η οποία ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα, πάντως, θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας και από το πώς θα ανταποκριθεί ο καρπός του στην επανένταξη.

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Μέχρι την επιστροφή του Στρακόσια, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι καλείται να αναλάβει τον βασικό ρόλο στην εστία της ΑΕΚ.