ΠΑΣΟΚ για επίδομα ανεργίας: «Ο Μητσοτάκης άδειασε τον Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε το ΠΑΣΟΚ τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικεντρώνει την κριτική του στις δηλώσεις του πρωθυπουργού για το επίδομα ανεργίας και υποστηρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης αποδοκίμασε ουσιαστικά την προηγούμενη τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

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Κατά τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι «δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας», χαρακτηρίζοντάς το ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα.

«Μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία»

«Έπειτα από τετραήμερη σιωπή και αφού στο μεταξύ μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, ο κ. Μητσοτάκης τελικά “άδειασε” τον κ. Μαρινάκη για να μην “αδειάσει” τον εαυτό του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Με τη συγκεκριμένη διατύπωση, η Χαριλάου Τρικούπη αποδίδει στην κυβέρνηση σχεδιασμό για περιορισμό της διάρκειας καταβολής του επιδόματος, ισχυρισμό τον οποίο απέρριψε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το επίδομα έχει αναμορφωθεί ώστε οι δικαιούχοι να λαμβάνουν μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση κατά το πρώτο διάστημα της ανεργίας τους. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το πλαίσιο προβλέπει συνέπειες όταν κάποιος απορρίπτει επανειλημμένα προτεινόμενες θέσεις εργασίας.

Το ερώτημα για την κοστολόγηση του προγράμματος της ΝΔ

Στο σχόλιό του, το ΠΑΣΟΚ θέτει επίσης ζήτημα σχετικά με την κοστολόγηση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.

«Και μια εύλογη απορία: Η κοστολόγηση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, αφού υπήρχε;», αναφέρει.

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Η παρέμβαση αυτή αποτελεί απάντηση στη δήλωση του πρωθυπουργού ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα είναι κοστολογημένο «μέχρι το τελευταίο ευρώ».

«Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής»

Ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης και παρουσιάζει τον εαυτό του ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

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«Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ», αναφέρει καταληκτικά.

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