Μέσι: Έφτασε τα 100 γκολ με την Ίντερ Μαϊάμι – Την οδήγησε στη νίκη εναντίον της Κρουζ Αζούλ

Ο Λιονέλ Μέσι έφθασε σε ακόμη ένα «ορόσημο» στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του, καθώς σημείωσε το 100ό του γκολ με τα «χρώματα» της Ίντερ Μαϊάμι, εξασφαλίζοντας το Κύπελλο Καμπεόνες για την ομάδα του με νίκη με 2-0 επί της Κρουζ Αζούλ.

Στα 39 του χρόνια, ο «pulga» ήταν για άλλη μια φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην ετήσια αναμέτρηση μεταξύ του νικητή του Major League Soccer (MLS) και του νικητή του μεξικανικού πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μέσι «άνοιξε το σκορ» με κεφαλιά από κοντινή απόσταση στο 24ο λεπτό, μετά από ασίστ του πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Λουίς Σουάρες, πετυχαίνοντας έτσι το 100ό του γκολ σε 115 εμφανίσεις για την Ίντερ Μαϊάμι σε όλες τις διοργανώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η… μοίρα τα έφερε έτσι, ώστε το 100ό και το πρώτο γκολ του Μέσι, σημειώθηκαν σε βάρος της μεξικανικής ομάδας, καθώς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της τελευταίας 20ετίας «άνοιξε λογαριασμό» με την Ιντερ Μαϊάμι, εναντίον της Κρουζ Αζούλ, με εκτέλεση φάουλ στις αρχές Ιουλίου 2023. Επίσης, στον αγώνα που έγινε τα ξημερώματα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο Μουντιάλ του Κατάρ, έδωσε ασίστ από κόρνερ στον Κασεμίρο, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 81ο λεπτό (2-0).

«Πρέπει να το απολαύσουμε, γιατί δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Αυτό που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει για το ποδόσφαιρο είναι απλά απίστευτο. Παραμένει ο καλύτερος, το απέδειξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και συνεχίζει να το αποδεικνύει στο MLS», δήλωσε ο Βραζιλιάνος μέσος μετά το τέλος της αναμέτρησης.