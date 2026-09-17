Δημοσκόπηση MRB: Στις 9,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ – Στο 18% η αδιευκρίνιστη ψήφος

Προβάδισμα 9,5 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 14,3%. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10,2%, την ώρα που η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο ιδιαίτερα υψηλό 18%.

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Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν προκάλεσαν σημαντική μεταβολή στους υφιστάμενους πολιτικούς συσχετισμούς.

Η πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της MRB, τα τρία πρώτα κόμματα στην πρόθεση ψήφου καταγράφουν τα ακόλουθα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 23,8%

ΕΛΑΣ: 14,3%

ΠΑΣΟΚ: 10,2%

Η διαφορά ανάμεσα στη ΝΔ και την ΕΛΑΣ διαμορφώνεται στις 9,5 μονάδες, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με διαφορά 4,1 μονάδων.

Παρά το σαφές προβάδισμα της ΝΔ, το κυβερνών κόμμα παραμένει κάτω από το όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου.

Στο 18% η αδιευκρίνιστη ψήφος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου, το οποίο φτάνει το 18%.

Το εύρημα υποδηλώνει ότι ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος είτε δεν έχει αποφασίσει ποιο κόμμα θα ψηφίσει είτε δεν εκφράζει ακόμη συγκεκριμένη κομματική προτίμηση.

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Το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων αφήνει ανοιχτό το πεδίο για μεταβολές στους πολιτικούς συσχετισμούς κατά το διάστημα που απομένει έως τις εθνικές εκλογές.

Δεν έδωσαν ώθηση στη ΝΔ οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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Η εικόνα που καταγράφεται δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ούτε ενισχύθηκε σημαντικά ούτε υπέστη νέες απώλειες μετά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ διατηρεί τη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει σε διψήφιο ποσοστό αλλά δεν καταφέρνει, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέτρηση, να πλησιάσει το κόμμα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

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Η δημοσκόπηση δημοσιεύεται σε μία περίοδο αυξημένης πολιτικής κινητικότητας, με τα κόμματα να προετοιμάζονται ήδη για τις επόμενες εθνικές εκλογές και την οικονομία, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση να κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση.

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