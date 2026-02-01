Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Πέναλτι στις καθυστερήσεις σφράγισε την ισοπαλία

Οι Πειραιώτες παρά την πίεση απέφυγαν την ήττα

KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η ΑΕΚ δεν παρουσίασε την αναμενόμενη καλή απόδοση και βρέθηκε σε πίεση από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο Στρακόσα πραγματοποίησε αρκετές σπουδαίες επεμβάσεις, ενώ ο Βάργκα πέτυχε το πρώτο του γκολ με την κιτρινόμαυρη φανέλα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Ωστόσο, οι Πειραιώτες, παρά την πίεση, απέφυγαν την ήττα, καθώς ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι στις καθυστερήσεις (90+13′), με τον Ταρέμι να ευστοχεί και να διαμορφώνει το τελικό 1-1.

