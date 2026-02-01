ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Ο «Δικέφαλος» νίκησε και τίμησε τη μνήμη των οπαδών του

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1 του Πανσερραϊκού στη 19η αγωνιστική της Super League, σε έναν αγώνα που διεξήχθη σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης στην Τούμπα, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 οπαδούς του συλλόγου.

Η αναμέτρηση ήταν γεμάτη συναισθηματική ένταση, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να αφιερώνουν τη νίκη τους στους αδικοχαμένους φιλάθλους τους. Η Τούμπα γέμισε με αφιερώματα και συνθήματα, ενώ όλοι οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο απέδειξαν ότι η στήριξη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι πιο ισχυρή από ποτέ.

Αν και η ένταση του αγώνα ήταν δεδομένη λόγω των συνθηκών, οι “ασπρόμαυροι” κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και κατάφεραν να πάρουν μια εύκολη νίκη, ανεβάζοντας το ηθικό της ομάδας και των φιλάθλων.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με φόρα στο ματς και μόλις στο 5ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Γερεμέγιεφ, μετά από σέντρα του Ντεσπόντοφ. Αμέσως μετά, ο Γερεμέγιεφ βρήκε ξανά τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος έκανε το 2-0 στο 7′. Ο Πανσερραϊκός αντέδρασε γρήγορα και μείωσε στο 12′ με έξυπνο φάουλ του Βόλνεϊ, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.

Η συνέχεια ήταν απόλυτη κυριαρχία για τον “Δικέφαλο”, με τον Πέλκα να σκοράρει με υπέροχο βολέ στο 19′ και τον Βολιάκο να βάζει το 4-1 με προβολή στο 26′, ουσιαστικά κλείνοντας το ματς από το πρώτο ημίχρονο.

Η συναισθηματική φόρτιση ήταν έντονη με τη διακοπή του αγώνα στο 27ο λεπτό, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα αδικοχαμένα “αδέρφια” του ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση συνέχισε με πιο αργό ρυθμό στη συνέχεια, με τον Κωνσταντέλια να αποχωρεί λόγω τραυματισμού, ενώ οι “ασπρόμαυροι” διαχειρίστηκαν εύκολα το υπέρ τους σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι ευκαιρίες ήταν περιορισμένες. Στο 61′, ο Ντεσπόντοφ σούταρε άουτ, ενώ οι Μπιάνκο και Καμαρά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Στο 90′, το γκολ του Χατσίδη ακυρώθηκε για χέρι, αλλά το σκορ δεν άλλαξε και ο ΠΑΟΚ έφτασε στη νίκη με 4-1.

Συνθέσεις

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78′ Μπιάνκο), Ντεσπόντοβ, Πέλκας (66′ Μύθου), Κωνσταντέλιας (45′ Χατσίδης), Γερεμέγιεφ (78′ Τάισον).

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87′ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66′ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (76′ Μπιλέ), Τεϊσέιρα, Καρέλης (46′ Μασκανάκης).