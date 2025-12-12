Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
ΑΕΚ: Χειρουργήθηκε ο Ζώης Καραργύρης – Το μήνυμα στήριξης

«Του ευχόμαστε να επιστρέψει στα γήπεδα υγιής και δυνατός»

ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε ο Ζώης Καραργύρης για την αποκατάσταση της ρήξης χιαστού που υπέστη πριν από λίγες ημέρες. Η ΑΕΚ έκανε σχετική ανάρτηση με ευχές για τον άτυχο ποδοσφαιριστή.

Η ΑΕΚ επισήμανε ότι ο Ζώης Καραργύρης υποβλήθηκε στην απαραίτητη επέμβαση και περιμένει πλέον τον νεαρό ποδοσφαιριστή να ξεκινήσει θεραπεία, για να επανέλθει το συντομότερο δυνατό στην αγωνιστική δράση.

Πιο συγκεκριμένα, η Ένωση έγραψε τα εξής: «Ο ποδοσφαιριστής Ζώης Καραργύρης υπεβλήθη χθες σε επέμβαση ρήξης πρόσθιου χιαστού στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ΑΕΚ κ. Παντελή Νικολάου. Του ευχόμαστε να επιστρέψει στα γήπεδα υγιής και δυνατός».

