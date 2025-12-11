Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-2: “Άλωσε” τη Σαμψούντα και προκρίθηκε – Φουλ για 8άδα!

Η… ασταμάτητη ΑΕΚ του Νίκολιτς νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Σαμσουνσπόρ στη Σαμψούντα, προκρίθηκε στην επόμενη φάση και την τελευταία αγωνιστική τα παίζει όλα για την 8άδα της League Phase του Conference League.

Το μεγάλο διπλό της ΑΕΚ επί της Σαμσουνσπόρ στη Σαμσούντα με 2-1 την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase του Conference League, όπου υπάρχει πλέον… πενταπλή «συγκατοίκηση». Κι αυτό διότι εκτός απ’ την τουρκική ομάδα που έμεινε στους 10 βαθμούς και την Στρασμπούρ που θα παίξει στην έδρα της Αμπερντίν στις 22:00 της Πέμπτης (11/12), στο ρετιρέ ανέβηκαν και οι Σπάρτα Πράγας και Ράγιο Βαγεκάνο.

Οι Τσέχοι έφυγαν με μεγάλο διπλό απ’ την έδρα της Κραϊόβα με 2-1 χάρις σε ένα γκολ του Ράιντς στο 89′, ενώ η Ράγιο «απέδρασε» με το διπλό απ’ την έδρα της Γιαγκελόνια με τα τέρματα των Καμέγιο και Πάχα.