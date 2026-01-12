Επέστρεψαν στον ΕΟΔΥ οι υπάλληλοι που είχαν απολυθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ – Γεωργιάδης: “Ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε”
Έπειτα από 8 χρόνια
Την επιστροφή στον ΕΟΔΥ όσων υπαλλήλων είχαν απολυθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ πριν από 8 χρόνια, έπειτα από εντολή του, τότε αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, γνωστοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε σχετική ανάρτησή του.
Ο κ. Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι με την ενέργεια αυτή “ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε με απόλυτη ήττα των συκοφαντών και κυρίως του κ. Πολάκη”.
Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:
Σήμερα μετά από 8 χρόνια από την απόλυση τους από το τότε ΚΕΛΠΝΟ με εντολή του @pavpol2222 επέστρεψαν ως υπάλληλοι του νυν ΕΟΔΥ όλοι οι παρανόμως απολυθέντες. Ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε με απόλυτη ήττα των συκοφαντών και κυρίως του κ. Πολάκη. Η σημερινή τους δικαίωση ας είναι μια διαρκής υπενθύμιση σε όσους ασκούν εξουσία ότι δεν πρέπει να καταχρώνται αυτής.
Σήμερα μετά από 8 χρόνια από την απόλυση τους από το τότε ΚΕΛΠΝΟ με εντολή του @pavpol2222 επέστρεψαν ως υπάλληλοι του νυν ΕΟΔΥ όλοι οι παρανόμως απολυθέντες. Ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε με απόλυτη ήττα των συκοφαντών και κυρίως του κ. Πολάκη. Η σημερινή τους… pic.twitter.com/SqFP3usH0y— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 12, 2026
Ο @stamatispoulis αφού αποδέχθηκε τον διορισμό του στην συνέχεια παραιτήθηκε για να συνεχίσει την ζωή του διαφορετικά αλλά δικαιωμένος!
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις