Επέστρεψαν στον ΕΟΔΥ οι υπάλληλοι που είχαν απολυθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ – Γεωργιάδης: “Ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε”

Την επιστροφή στον ΕΟΔΥ όσων υπαλλήλων είχαν απολυθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ πριν από 8 χρόνια, έπειτα από εντολή του, τότε αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, γνωστοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε σχετική ανάρτησή του.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε χαρακτηριστικά ότι με την ενέργεια αυτή “ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε με απόλυτη ήττα των συκοφαντών και κυρίως του κ. Πολάκη”.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Σήμερα μετά από 8 χρόνια από την απόλυση τους από το τότε ΚΕΛΠΝΟ με εντολή του @pavpol2222 επέστρεψαν ως υπάλληλοι του νυν ΕΟΔΥ όλοι οι παρανόμως απολυθέντες. Ένας κύκλος μίσους και πολιτικών διώξεων έληξε με απόλυτη ήττα των συκοφαντών και κυρίως του κ. Πολάκη. Η σημερινή τους δικαίωση ας είναι μια διαρκής υπενθύμιση σε όσους ασκούν εξουσία ότι δεν πρέπει να καταχρώνται αυτής.

Ο @stamatispoulis αφού αποδέχθηκε τον διορισμό του στην συνέχεια παραιτήθηκε για να συνεχίσει την ζωή του διαφορετικά αλλά δικαιωμένος!