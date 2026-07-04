Καστελλόριζο: Συνελήφθη αγροτικός γιατρός μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου – Γεωργιάδης: “Έχει παραιτηθεί, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο”

Χειροπέδες σε έναν εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία.

Όπως γνωστοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δύο αγροτικοί ιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί.

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Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό.

Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ… July 4, 2026

Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ.