Σοκ στο Μουντιάλ 2026: Ο Χάαλαντ «λύγισε» τη Βραζιλία και έστειλε τη Νορβηγία στα προημιτελικά

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σημειώθηκε στα γήπεδα των ΗΠΑ, καθώς η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας και εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ για την χώρα του, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εκτελεστική του δεινότητα. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι «χτύπησε» στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα (79′ & 90′), χαρίζοντας στη Νορβηγία μία ιστορική πρόκριση απέναντι στην πεντάκις παγκόσμια πρωταθλήτρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Βραζιλία είχε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, όμως η αστοχία τους ληταν μεγάλη. Στη συνέχεια, οι Σκανδιναβοί εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους και «τιμώρησαν» τη «Σελεσάο».

Ο Κάρλο Αντσελότι πέρασε στο παιχνίδι και τον Νεϊμάρ, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι στο τέλος του αγώνα, για να διαμορφωθεί το τελικό 2-1 υπέρ της Νορβηγίας.

Η ομάδα του Σολμπάκεν συνεχίζει το εντυπωσιακό της ταξίδι στο Μουντιάλ, έχοντας ως μεγάλο της ηγέτη τον Χάαλαντ, ο οποίος οδηγεί τους «Βίκινγκς» στην οκτάδα της διοργάνωσης.