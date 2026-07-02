Οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια – Γιατί είναι απαραίτητες για την ψυχική και σωματική υγεία

Η λέξη διακοπές προέρχεται από το «δια» και «κόπτω», που σημαίνει κόβω, σταματάω ότι έκανα πριν. Διακοπές, λοιπόν είναι ένα διάστημα κατά το οποίο σταματάμε την καθημερινή δραστηριότητα, την δουλειά, την ρουτίνα, για συγκεκριμένο διάστημα.

Παλαιότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι οι άνδρες που για πέντε χρόνια δεν είχαν κάνει καθόλου διακοπές, είχαν 20% υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης καρδιακών παθήσεων και θνησιμότητας, ενώ οι γυναίκες εμφάνιζαν συχνότερα συμπτώματα κατάθλιψης, στρες και δυσκολίες στον ύπνο.

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Τα οφέλη των διακοπών

Οι διακοπές προσφέρουν χαρά, ξεγνοιασιά, αποσύνδεση από τις καθημερινές υποχρεώσεις και χρόνο για τον εαυτό μας, αναζωογονώντας έτσι το σώμα και το πνεύμα. Είναι θεραπεία, λένε οι ψυχολόγοι για την σωματική, ψυχική και πνευματική μας υγεία.

Ας δούμε κάποια από τα πολλά οφέλη που μας προσφέρουν.

•Η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει την βιταμίνη D στον οργανισμό μας μέσω της παραγωγής ορμονών που μας βοηθούν να νιώθουμε όμορφα και να αισθανόμαστε αισιοδοξία και όρεξη για ζωή

•Η απουσία πίεσης από την δουλειά ή άλλες υποχρεώσεις βοηθά στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, της ορμόνης του άγχους, προσφέροντας ηρεμία και χαλάρωση.

•Οι διακοπές αποτελούν μια ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά με την οικογένεια, τα παιδιά μας ή τους φίλους μας, σε ένα πλαίσιο πιο χαλαρό και ευχάριστο

•Την περίοδο των διακοπών αυξάνεται η φυσική μας δραστηριότητα καθώς κολυμπάμε, περπατάμε περισσότερο και αυτές οι συνήθειες ωφελούν την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύουν τη λειτουργία της καρδιάς.

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•Έρευνες έχουν δείξει ότι σωματικός πόνος όπως, ημικρανίες, πονοκέφαλοι, αυχενικό σύνδρομο, που έχουν σχέση με το στρες μειώνεται, όπως επίσης και τα ψυχοσωματικά συμπτώματα

•Οι διακοπές βοηθούν στην αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης, το burnout και προσφέρουν την απαραίτητη αποφόρτιση. Παράλληλα βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου.

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•Οι εργαζόμενοι που κάνουν διακοπές γυρνάνε στην εργασία τους πιο παραγωγικοί και δημιουργικοί. Η ξεκούραση μας ανανεώνει και μας δίνει δύναμη για τον χειμώνα που έρχεται

•Εάν οι διακοπές συνδυαστούν και με την ψηφιακή αποτοξίνωση, σύμφωνα με έρευνες υπάρχει σημαντική βελτίωση στη διάθεση και την ψυχική μας υγεία