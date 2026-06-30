Οι 5 πιο συχνές ασθένειες του καλοκαιριού και οι παράγοντες που ευνοούν τη μετάδοση τους

Το καλοκαίρι για τους περισσότερους είναι η εποχή της ξεκούρασης, των διακοπών και της ξεγνοιασιάς. Ωστόσο, υπάρχουν ιώσεις, λοιμώξεις και νοσήματα που πολλές φορές εντείνονται τους καλοκαιρινούς μήνες.

Κρυολόγημα με υψηλές θερμοκρασίες

Το κοινό κρυολόγημα, η ρινοφαρυγγίτιδα, είναι μια μεταδοτική νόσος του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, η οποία οφείλεται σε έναν ή και περισσότερους ιούς.

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Μπορεί να κολλήσει ο καθένας με οποιονδήποτε από τους γνωστούς τρόπους μετάδοσης όλων των ιών του αναπνευστικού, χειραψία, φιλί, σταγονίδια από βήχα ή φτάρνισμα. Οι περισσότεροι ασθενείς ταλαιπωρούνται από έναν έντονο βήχα που αργεί να υποχωρήσει, πονόλαιμο αλλά και πυρετό .

Τον ίδια ώρα σύμφωνα με τους ειδικούς σημαντικό ρόλο παίζουν και τα κλιματιστικά. Όπως λένε δεν πρέπει να εκθέτουμε τον εαυτό μας σε απότομες εναλλαγές της θερμοκρασίας, καθώς αυτό βοηθά στην επικράτηση των μικροβίων. Τα φίλτρα των κλιματιστικών, πρέπει να καθαρίζονται καθώς μπορεί να κατακρατούν μικρόβια που μπορεί να είναι από μύκητες μέχρι και αλλεργιογόνα.

Θερμοπληξία

Η θερμοπληξία αποτελεί την πιο κοινή ασθένεια του καλοκαιριού.

Συμπτώματα

-Δυσκολία στην αναπνοή

-Γρήγορο σφυγμό

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-Υψηλή θερμοκρασία σώματος

-Σύγχυση

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-Ζάλη

Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο, την καρδιά, τους μύες του σώματος.

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Ηλιακό έγκαυμα

Πολλοί ακόμα και σήμερα παραμένουν στον ήλιο χωρίς αντιηλιακό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εγκαύματα από τον ήλιο σε διάφορα μέρη του σώματος. Αρκετοί μάλιστα θεωρούν πως στη συνέχεια το κάψιμο θα μετατραπεί σε μαύρισμα.

Για να προστατευτείτε από τα ηλιακά εγκαύματα, πρέπει να εφαρμόζετε αντηλιακό υψηλής προστασίας στις εκτεθειμένες περιοχές του σώματος σας 20 λεπτά πριν βγείτε στον ήλιο.

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Γαστρεντερίτιδα

Οι ιώσεις του πεπτικού συστήματος, όπως η γαστρεντερίτιδα, είναι αυξημένες το καλοκαίρι. Η κατανάλωση τροφίμων και ποτών εκτός σπιτιού, καθώς και η κακή υγιεινή των χεριών, συμβάλλουν στη μετάδοση αυτών των ιών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν διάρροια, εμετό, κοιλιακό πόνο και πυρετό. Η πρόληψη περιλαμβάνει την καλή υγιεινή των χεριών, την αποφυγή κατανάλωσης μη ασφαλών τροφίμων και τη σωστή αποθήκευση και προετοιμασία των τροφίμων.

Ουρολοιμώξεις

Το καλοκαίρι ευνοείται η ανάπτυξη ουρολοιμώξεων. Η υψηλή θερμοκρασία, η χρήση διαφραγμάτων, η αφυδάτωση, το μπάνιο σε μολυσμένες παραλίες, η κακή υγιεινή αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνοουρία, τσούξιμο κατά την ούρηση, ήπιος πυρετός. Η πρόληψη περιλαμβάνει πρόσληψη νερού, σωστή ατομική υγιεινή. Ωστόσο δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανάπτυξη ουρολοιμώξεων σχετίζεται και με άλλες καταστάσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης.