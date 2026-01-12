Γεωργιάδης για Καρυστιανού: “Μιλάει για κάθαρση, αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια”

«Ο κύβος ερρίφθη και θα κάνει τη δική της προσπάθεια, αλλά έχει ξεκινήσει λίγο στραβά» ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για δημιουργία πολιτικού φορέα.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η αναφορά της για χρήματα που της πρότειναν ώστε να μην προχωρήσει σε δημιουργία πολιτικού φορέα, δείχνει ότι «μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια».

Στην ερώτηση εάν επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό ένα ενδεχόμενο κόμμα από την Καρυστιανού, ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε ότι «οι τάσεις δείχνουν πως όχι, καθώς αυτά που ευαγγελίζεται δεν σχετίζονται με τη ΝΔ». Όπως είπε, τα κόμματα που πλήττονται από την κυρία Καρυστιανού είναι η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Ο υπουργός Υγείας σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ανέφερε ότι δεν βλέπει απίθανη αυτοδυναμία της ΝΔ στις εκλογές του 2027. «Δεν το βλέπω πολύ μακριά» υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει θετική εξέλιξη, τονίζοντας ότι το κλείσιμο των δρόμων είναι βαριά παράνομη πράξη και ότι ο ίδιος είναι υπέρ της εφαρμογής του νόμου. «Δικαίωμα δεν έχει μόνο ο αγρότης, αλλά και ο μεταφορέας», είπε και πρόσθεσε πως «δεν έχει πάντα δίκιο όποιος διαμαρτύρεται».

Ακόμα, ο υπουργός Υγείας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία που τις τελευταίες ημέρες δέχονται μεγάλη πίεση.

Όπως επισήμανε, ακόμα και αν εμβολιαστούν σήμερα οι πολίτες, σε δύο εβδομάδες η κατάσταση του συστήματος υγείας θα βελτιωθεί σημαντικά.