Άδωνις Γεωργιάδης για το video clip του Στέλιου Ρόκκου: “Απαράδεκτη η εικόνα σε μηχανή χωρίς κράνος”

Η ανάρτηση στο Instagram με πλάνα από το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκκου, με τίτλο «Πιο πολύ» προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να φορά κράνος, έχοντας συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα.

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«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», σχολιάζει στο Χ ο υπουργός Υγείας.

Και επισημαίνει: «Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο».

Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 5, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:



«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τί συμβαίνει ακριβώς…Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Χάνουμε κάθε μέρα ζωές από αυτήν την κακιά μας συνήθεια. Καλώ τον κ. Ρόκκο με σεβασμό να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της».