Γεωργιάδης: “Υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία”

Αποκαλύψεις για την 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε: “Μια υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στην Κορινθία, εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά σε ξερόχορτα δίπλα στο δάσος”.

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“Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως «δολοφόνους», «χούντα» κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας” σημείωσε ακόμα ο Άδωνις Γεωργιάδης και κατέληξε:

“Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής”.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη της 57χρονης για τη φωτιά στην Κορινθία

Υπενθυμίζεται ότι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας για τη φωτιά στην Κορινθία ήταν ένα βίντεο από την περιοχή, στο οποίο η 57χρονη φαίνεται να βγαίνει από το σπίτι της μαζί με τον σκύλο της και να κατευθύνεται προς το σημείο όπου λίγο αργότερα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Στο οπτικό βίντεο φαίνεται η 57χρονη να σκύβει για λίγα δευτερόλεπτα σε χωράφι με ξερά χόρτα και στη συνέχεια να αποχωρεί, ενώ αμέσως μετά ξεσπά η φωτιά.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η 57χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.