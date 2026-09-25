Μειώθηκαν οι θάνατοι από τον καρκίνο κατά 35% – Τα εμβόλια αλλάζουν τα δεδομένα 

Η έρευνα για τον καρκίνο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, μεταμορφώνοντας σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο προλαμβάνουμε, διαγιγνώσκουμε και αντιμετωπίζουμε τη νόσο.

Τη σημαντική αυτή πρόοδο αποτυπώνει το Cancer Progress Report 2026 της American Association for Cancer Research (AACR), η 16η ετήσια έκθεση που συγκεντρώνει τα νεότερα δεδομένα για την επίπτωση, τη θνησιμότητα και την επιβίωση από τον καρκίνο και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της βασικής, μεταφραστικής και κλινικής έρευνας στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Παράλληλα, παρουσιάζει τις επιστημονικές εξελίξεις που αναμένεται να διαμορφώσουν το μέλλον της ογκολογίας, από την τεχνητή νοημοσύνη και την υγρή βιοψία έως τα αντικαρκινικά εμβόλια και τις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στο RNA.

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Τα αποτελέσματα δεκαετιών έρευνας είναι πλέον μετρήσιμα όπως αναφέρουν οι γιατροι της Θεραπευτικής Κλινικής (ΝοσοκομείοΑλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ).

ΗΠΑ: 4,8 εκατομμύρια λιγότεροι θάνατοι

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το συνολικό ποσοστό θανάτων από καρκίνο μειώθηκε κατά 35% μεταξύ 1991 και 2024, γεγονός που αντιστοιχεί σε περίπου 4,8 εκατομμύρια λιγότερους θανάτους. Στην εξέλιξη αυτή έχουν συμβάλει η μείωση του καπνίσματος, η πρόοδος στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, καθώς και οι αποτελεσματικότερες θεραπευτικές επιλογές.

Διπλασιασμός στην επιβίωση των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο

Βελτίωση καταγράφεται και στους ασθενείς με προχωρημένη ή μεταστατική νόσο. Για το σύνολο των καρκίνων, η πενταετής σχετική επιβίωση σε ασθενείς με απομακρυσμένη νόσο έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, από 17% στα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε 36% την περίοδο 2016–2022.

11 νέες αντικαρκινικές θεραπείες

Χρόνια συντονισμένης προσπάθειας και διεπιστημονικής συνεργασίας έχουν οδηγήσει σε σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις. Όπως καταγράφει το AACR Cancer Progress Report 2026, από την 1η Ιουλίου 2025 έως τις 30 Ιουνίου 2026 ο FDA ενέκρινε 11 νέες αντικαρκινικές θεραπείες. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η πρώτη μοριακά στοχευμένη θεραπεία για έναν σπάνιο και επιθετικό όγκο του εγκεφάλου με συγκεκριμένη γενετική αλλοίωση, η πρώτη θεραπεία που βασίζεται στην τεχνολογία proteolysis-targeting chimera για ασθενείς με καρκίνο του μαστού, ο πρώτος αναστολέας σημείου ελέγχου για τον καρκίνο των ωοθηκών και η πρώτη CAR-T κυτταρική θεραπεία για ασθενείς με λέμφωμα οριακής ζώνης. Κατά την ίδια περίοδο, εγκρίθηκαν επίσης νέες ενδείξεις για πέντε ήδη διαθέσιμες αντικαρκινικές θεραπείες, μία μη επεμβατική φορητή συσκευή για τη θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος, ένα τεστ αυτοσυλλογής δείγματος για τον HPV που μπορεί να πραγματοποιείται στο σπίτι, καθώς και αρκετά εργαλεία βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη βελτίωση της έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης του καρκίνου.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση καταλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Οι εφαρμογές της επεκτείνονται από τη βασική έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων έως την απεικόνιση, την ψηφιακή παθολογία και τον σχεδιασμό κλινικών μελετών. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης του καρκίνου, στην πρόβλεψη της έκβασης των ασθενών και στην περαιτέρω εξατομίκευση των θεραπευτικών επιλογών.

Τα αντικαρκινικά εμβόλια

Νέα δυναμική αποκτούν και τα προληπτικά και θεραπευτικά αντικαρκινικά εμβόλια. Νέες τεχνολογίες επιτρέπουν καλύτερο σχεδιασμό των εμβολίων, αναγνώριση ειδικών στόχων του όγκου και συνδυασμούς με άλλες θεραπείες. Η έκθεση αναφέρει ενθαρρυντικά πρώιμα αποτελέσματα από εξατομικευμένες προσεγγίσεις στον καρκίνο του παγκρέατος, στο μελάνωμα και στον πρώιμο τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, καθώς και από εμβόλιο που μελετάται σε άτομα με σύνδρομο Lynch.

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Ραγδαία αύξηση καρκίνων στους νέους

Παρά τις σημαντικές εξελίξεις, το φορτίο της νόσου παραμένει μεγάλο. Για το 2026 εκτιμάται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διαγνωστούν περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου και περισσότεροι από 626.000 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους από τη νόσο. Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των καρκίνων πρώιμης έναρξης, δηλαδή εκείνων που διαγιγνώσκονται σε ηλικίες 18–49 ετών. Παγκοσμίως, η επίπτωσή τους αυξήθηκε κατά σχεδόν 80% μεταξύ 1990 και 2019, με ορισμένους καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος να συμβάλλουν δυσανάλογα σε αυτή την αύξηση.

Πρόοδος και προκλήσεις

Το AACR Cancer Progress Report 2026 αναδεικνύει με σαφήνεια πόσο έχει αλλάξει το τοπίο του καρκίνου μέσα από δεκαετίες επιστημονικής έρευνας, αλλά και πόσο σημαντικές προκλήσεις παραμένουν. Η πρόοδος στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και η αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής δημιουργούν νέες δυνατότητες για τους ασθενείς. Η συνέχιση της επένδυσης στην έρευνα και η ταχύτερη μεταφορά των επιστημονικών ανακαλύψεων στην κλινική πράξη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ώστε η πρόοδος αυτή να συνεχιστεί και να μεταφράζεται σε μεγαλύτερη επιβίωση και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλο και περισσότερους ανθρώπους με καρκίνο.