Η Boehringer Ingelheim παρουσιάζει τη διεθνή πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς, η Boehringer Ingelheim Ελλάς πραγματοποίησε σήμερα, εκδήλωση προς τους δημοσιογράφους, παρουσιάζοντας επίσημα στην Ελλάδα την παγκόσμια πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού «Αναγνώρισε το SOS». Η πρωτοβουλία στοχεύει στην έγκαιρη αναγνώριση ενός «σιωπηλού» αλλά κρίσιμου προειδοποιητικού σήματος: της αλβουμινουρίας (αυξηση της πρωτεΐνης Αλβουμίνης στα ούρα). Πρόκειται για έναν πρώιμο δείκτη αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου, που ανιχνεύεται μέσω μία απλής εξέτασης ούρων, που ονομάζεται uACR.1,2

Το κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι:

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«Όταν οι νεφροί εκπέμπουν SOS για την καρδιά σου, μην τους αγνοείς.»

Η πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «Αναγνώρισε το SOS» υλοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη εφτά ιατρικών εταιρειών – της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Ελληνικου Δικτύου Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, και της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης. Επίσης, φέρει την υποστήριξη των ενώσεων ασθενών: ΕΛΟΔΙ, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών, ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, και Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Καρδιοπάθειες.

Η πρωτοβουλία θα ξεκινήσει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, και θα αναπτυχθεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενημέρωσης, το οποίο περιλαμβάνει τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, υπαίθρια προβολή, ψηφιακό περιεχόμενο, συνεργασίες με δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου, ενημερωτικές δράσεις σε φαρμακεία, καθώς και ειδικά διαμορφωμένα ψηφιακά σημεία ενημέρωσης για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας.

Στην εκδήλωση, η έγκριτη δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου, συντόνισε μία υψηλού ενδιαφέροντος συζήτηση με τον Δημήτρη Αναγνωστάκη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της BoehringerIngelheim Ελλάς, ο οποίος αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία της εταιρείας στη χώρα, την παραγωγική μονάδα στο Κορωπί και τις πρόσφατες επενδύσεις που ενισχύουν τον διεθνή ρόλο της Ελλάδας στον όμιλο.

Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε ότι «η καινοτομία έχει ουσιαστικό αντίκτυπο μόνο όταν ο κίνδυνος αναγνωρίζεται εγκαίρως», υπογραμμίζοντας πως η πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS», εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία της εταιρείας για ενημέρωση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, κορυφαίοι εκπρόσωποι της Νεφρολογίας, Καρδιολογίας, Υπέρτασης και Σακχαρώδους Διαβήτη /Μεταβολικών Νοσημάτων, ανέδειξαν την άμεση σχέση καρδιάς – νεφρών και τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης του κινδύνου.

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Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής κ. Ευάγγελος Παπαχρήστου, Πρόεδρος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας ανέφερε πως «Η Χρόνια Νεφρική Νόσος αποτελεί για το γενικό πληθυσμό ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας και συνήθως εξελίσσεται σιωπηλά χωρίς να δίνει συμπτώματα. Σε ομάδες υψηλού κινδύνου είναι αναγκαίος ο πρώιμος έλεγχος της νόσου.

Ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας,τόνισε : «Η καρδιά και οι νεφροί δεν λειτουργούν ως δύο ανεξάρτητα συστήματα. Η παρουσία αλβουμίνης στα ούρα, μπορεί να αποτελεί ένα από τα πρώιμα σημάδια αυξημένου καρδιαγγειακού και νεφρικού κινδύνου. Γι’ αυτό έχει σημασία να μην εξετάζουμε μόνο τη νεφρική λειτουργία, αλλά και την αλβουμινουρία, μέσω του λόγου αλβουμίνης προς κρεατινίνη ούρων (uACR). Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την καρδιαγγειακή και τη χρόνια νεφρική νόσο, που δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο του 2026, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση της νεφρικής νόσου στους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, με έλεγχο τόσο του eGFR όσο και της αλβουμινουρίας.».3

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Ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης,τόνισε: «Η υπέρταση δεν είναι απλώς συνώνυμη των αυξημένων τιμών αρτηριακής πίεσης. Η ουσιαστική αντιμετώπισή της σημαίνει μείωση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω της προστασίας των οργάνων-στόχων .» Όπως επισήμανε, η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση δεν περιορίζεται στην επίτευξη μιας επιθυμητής τιμής αρτηριακής πίεσης, αλλά αποσκοπεί στη συνολική προστασία της υγείας του ασθενούς4.

Ο καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας σχολίασε: «Στον διαβήτη δεν αρκεί πλέον να γνωρίζουμε μόνο το σάκχαρο και τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Πρέπει να γνωρίζουμε και την υγεία της καρδιάς και των νεφρών. Και εδώ το μήνυμα αφορά και τους γιατρούς: eGFR και uACR πρέπει να αποτελούν μέρος του τακτικού, συστηματικού ελέγχου του ανθρώπου με διαβήτη.»5.

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Η πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS» μετατρέπει το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο σήμα κινδύνου σε κλινικό εργαλείο πρόληψης, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους με Αρτηριακή Υπέρταση ή Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, να συζητήσουν με τον γιατρό τους για την εξέταση uACR. Με τον τρόπο αυτό η καμπάνια συμβάλλει στη μετατροπή της έγκαιρης ανίχνευσης, σε έγκαιρη δράση: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερος έλεγχος, έγκαιρη διάγνωση και, τελικά μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.