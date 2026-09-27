Delta Air Lines: Έκτακτη προσγείωση στο Πόρτο λόγω καπνού στην καμπίνα – 14 επιβάτες χρειάστηκαν βοήθεια

Αεροσκάφος της Delta Air Lines πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πόρτο, στη βόρεια Πορτογαλία, όταν εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα των επιβατών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πορτογαλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, σε 14 επιβάτες χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες μετά την προσγείωση.

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Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Βαρκελώνη με προορισμό τη Βοστώνη και μετέφερε συνολικά 296 επιβάτες, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τέσσερις επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Από τους 14 επιβάτες που δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο του Πόρτο, οι τέσσερις χαρακτηρίστηκαν ελαφρά τραυματίες λόγω εισπνοής καπνού.

Οι συγκεκριμένοι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας και την παρακολούθηση της κατάστασής τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια

Τα αίτια που προκάλεσαν την εμφάνιση καπνού στο εσωτερικό του αεροσκάφους δεν έχουν διευκρινιστεί.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να εξετάσουν το αεροσκάφος, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προήλθε ο καπνός και τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

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Νωρίτερα, αεροσκάφος της Lufthansa πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Λιόν, όταν powerbank επιβάτη έπιασε φωτιά μέσα στην καμπίνα.