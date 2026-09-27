Καταγγελία γυναίκας για ινστιτούτο αισθητικής: Πήγε για βλεφαροπλαστική και απέκτησε πρόβλημα όρασης

Συνεχείς είναι οι καταγγελίες πολιτών για τα ινστιτούτα αισθητικής που προωθούν φτηνές θεραπείες που μπορούν να προκαλέσουν πολλές παρενέργειες.

Συγκεκριμένα, μια γυναίκα, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στον ΣΚΑΪ, πήγε για δωρεάν θεραπεία καθαρισμού σε ένα ινστιτούτο και την έπεισαν να κάνει βλεφαροπλαστική, η οποία επηρέασε την όρασή της.

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Ο γιατρός που είχε αναλάβει να της κάνει τη βλεφαροπλαστική δεν ήταν πλαστικός χειρουργός, αλλά ήταν άνευ ειδικότητας.

«Εμένα με κάλεσαν από αυτό το ινστιτούτο που δήλωνε ότι είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής. Βρήκαν το τηλέφωνό μου, δεν ξέρω πώς, και με κάλεσαν για έναν δωρεάν καθαρισμό. Με καλούσαν επανειλημμένα, εγώ εξηγούσα ότι εκείνη τη χρονική περίοδο δεν μπορούσα να πάω στον χώρο. Τελικά πήγα, και με έπεισαν να κάνω μια αναίμακτη βλεφαροπλαστική για τους μαύρους κύκλους», ήταν η γυναίκα.

Όπως επισημαίνει στην είσοδο το ινστιτούτο αυτό έγραφε πως είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής. «Συνάντησα μια κυρία που μού συστήνεται ως υπεύθυνη, μου γνωρίζει τον γιατρό και με πείθουν να κάνω αυτή την αναίμακτη βλεβαροπλαστική. Ο γιατρός μου συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός. Εγώ, προκειμένου να διασταυρώσω τις πληροφορίες ότι είναι όντως πλαστικός χειρουργός, τον ρώτησα πού δουλεύει. Μου είπε το όνομα του δημόσιου νοσοκομείου. Υπήρχε το όνομά του στο δημόσιο νοσοκομείο, χωρίς να διευκρινίζεται αν είναι πλαστικός, αλλά υπήρχε το όνομά του. Οπότε εγώ πείστηκα 100% πως είναι ασφαλές».

Η γυναίκα περιέγραψε την έπεισαν να μπει στη διαδικασία της βλεφαροπλαστική. «Μου έλεγαν πως χρειάζομαι οπωσδήποτε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Ο τρόπος που σε πείθουν είναι περίτεχνος, είναι πολύ ευγενικοί, μου τα εξήγησε όλα αναλυτικά και ακουγόντουσαν ιατρικά ορθά».

Η απόφασή της αυτή υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση με λέιζερ μετατράπηκε σε εφιάλτη τον οποίο βιώνει εδώ και δύο χρόνια. «Η διαδικασία έγινε με αναισθητική ένεση, με ξυλοκαΐνη, και ο γιατρός όπως αποδείχτηκε στην πορεία με έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρω. Μου δημιουργήθηκαν φλεγμονές, με πύον και αφόρητος πόνος. Τα εγκαύματα ήταν πάρα πολύ βαθιά. Και μέχρι και σήμερα έχω πρόβλημα στην όραση, δεν μπορώ να δουλέψω όπως δούλευα. Και η εμφάνισή μου δεν είναι όπως ήταν αλλά το κυρίαρχο πρόβλημά μου είναι η όραση».

Η γυναίκα πάντως προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία… «Διαπιστώθηκε από τον ιατρικό σύλλογο Θεσσαλονίκης πως ο κύριος αυτός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός αλλά ένας ανειδίκευτος γιατρός», κατέληξε.