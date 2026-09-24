Πράκτορας του OpenAI “χάκαρε” κυβερνητικό σύστημα – Η Αυστραλία το έμαθε 3 μήνες μετά

Η Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας πράκτορας του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης OpenAI διείσδυσε σε ιστότοπο της κυβέρνησης τον Ιούνιο και απέκτησε χωρίς άδεια πρόσβαση σε αρχεία, με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι να κάνει λόγο για ένα “απαράδεκτο” περιστατικό.

Αυτή η κυβερνοεπίθεση αποκαλύπτεται έπειτα από σειρά άλλων επιθέσεων που έγιναν γνωστές στη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν, μεταξύ άλλων, σχεδόν 700 πράκτορες ΑΙ της OpenAI συνεργάστηκαν χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση για να επιτεθούν στην πλατφόρμα Hugging Face.

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Ο Αλμπανέζι δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι ο πράκτορας της OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε δημόσια και μη στατιστικά αρχεία του προγράμματος ασφάλισης Medicare στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η OpenAI ενημέρωσε την αυστραλιανή κυβέρνηση μόλις τον Σεπτέμβριο. “Χρειάστηκε να περιμένουμε ως τις 10 Σεπτεμβρίου προτού υπάρξει οποιαδήποτε ενημέρωση”, τόνισε, εξηγώντας ότι οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται και υπογραμμίζοντας ότι εξέφρασε “την εξαιρετική ανησυχία του για το συμβάν” στον επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν.

Παράλληλα ο Αλμπανέζι προειδοποίησε ότι τρεις ακόμη ιστότοποι της κυβέρνησης που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τη δραστηριότητα της Opena AI, αλλά δεν επιβεβαίωσε ότι αυτό έχει συμβεί.

Από την πλευρά της η αμερικανική εταιρεία παραδέχθηκε ότι πράκτορές της στοχοθέτησαν πολλούς κυβερνητικούς ιστότοπους της Αυστραλίας, αλλά το κατάλαβε τον Αύγουστο.

“Εντοπίσαμε δραστηριότητα που αφορούσε διάφορους κυβερνητικούς ιστότοπους και υπηρεσίες της Αυστραλίας, κατά την οποία τα μοντέλα μας επιχειρούσαν να αντλήσουν απαντήσεις”, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση που εστάλη στο AFP χθες Τετάρτη.

“Κατά τη διαδικασία αυτή τα μοντέλα μας προέβησαν σε ενέργειες που δεν είχαμε προβλέψει”, πρόσθεσε η εταιρεία, ωστόσο σημείωσε ότι κατά την έρευνα του περιστατικού “δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις πρόσβασης σε ιατρικούς φακέλους ασθενών”.

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Η παραβίαση αυτή οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ της Αυστραλίας και των μεγαλύτερων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει ήδη δεχθεί επικρίσεις από εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις ΗΠΑ αφότου θέσπισε την πρώτη παγκοσμίως απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, καθώς και νέους κανόνες που υποχρεώνουν τις εταιρείες τεχνολογίας να παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα απενεργοποίησης του περιεχομένου που καθορίζεται από αλγόριθμους στο feed τους.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας για τη διερεύνηση της επίθεσης και τον έλεγχο της επάρκειας των υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας δικτύου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

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Το περιστατικό αυτό είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά συμβάντων κατά τα οποία η OpenAI —η εταιρεία πίσω από το ChatGPT— γνωστοποίησε παραβιάσεις ή μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αφορούσαν τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης της, πολύ καιρό αφότου είχαν συμβεί.

Αντίστοιχα περιστατικά, στα οποία πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση σε εξωτερικά συστήματα, έχουν ανακοινώσει και ανταγωνιστικές εταιρείες, όπως η Anthropic, η Google (με το Gemini) και η Meta.