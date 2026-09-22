Μητσοτάκης σε Έλληνες πρωτοπόρους της AI: «Χρειαζόμαστε γέφυρα με την Ελλάδα»

Στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει το διεθνές ελληνικό ταλέντο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, να προσελκύσει επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και να ενισχύσει το brain gain αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, εκτιμώντας ότι η καθοριστική μάχη για το μέλλον και το ρυθμιστικό πλαίσιο της AI θα δοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρωθυπουργός έλαβε μέρος σε συζήτηση με Έλληνες και ελληνικής καταγωγής ιδρυτές εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «The Future of AI Elsewhere», που διοργάνωσε η Endeavor Greece.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκδήλωση αποτέλεσε μέρος του κύκλου επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη με το τεχνολογικό και επενδυτικό οικοσύστημα της Καλιφόρνιας, μετά τις συναντήσεις του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital.

Οι Έλληνες ιδρυτές εταιρειών AI

Στη συζήτηση συμμετείχαν:

Ο Αναστάσιος Αγγελόπουλος, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Arena

Ο Αναστάσης Γερμανίδης, συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της Runway

Η Νίκη Γουλιμή, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Tunic Pay

Ο Σπύρος Ξάνθος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Resolve AI

Τη συζήτηση συντόνισε ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, Partner στη Threshold Ventures και αντιπρόεδρος της Endeavor Greece.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «πραγματικά εκπληκτικές» τις ιστορίες των Ελλήνων επιχειρηματιών, σημειώνοντας ότι τον αγγίζουν και λόγω της επαγγελματικής εμπειρίας που είχε πριν ασχοληθεί με την πολιτική στον χώρο των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.

«Η αξιοκρατία συνδέει αυτές τις ιστορίες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δημιούργησε το πρώτο ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο που ήταν αποκλειστικά προσανατολισμένο στον τομέα της τεχνολογίας.

Όπως σημείωσε, την εποχή εκείνη ήταν δύσκολο ακόμη και να συζητήσει κανείς στην Ελλάδα για την επιχειρηματικότητα και για ιστορίες διεθνούς επιτυχίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν υπάρχει ένα νήμα που συνδέει όλες αυτές τις ιστορίες, αυτό είναι η αξιοκρατία: η πεποίθηση ότι, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή το υπόβαθρό σου, εάν εργαστείς σκληρά και λάβεις την κατάλληλη υποστήριξη, μπορείς να πετύχεις», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τη σημασία των υποτροφιών και της δυνατότητας των νέων να εκπαιδεύονται και να αποκτούν εμπειρία στο εξωτερικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παράδειγμα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρώτησε τους Έλληνες ιδρυτές πώς αντιμετωπίζουν την προοπτική να επιστρέψουν στη χώρα ή να μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.

Ως παράδειγμα ανέφερε το κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων που δημιούργησε η Pfizer στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πρωτοβουλία του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το αρχικό σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία 200 θέσεων εργασίας, αλλά σήμερα το κέντρο απασχολεί περισσότερους από 1.500 εργαζομένους.

Ο κ. Μητσοτάκης απέδωσε την ανάπτυξη της επένδυσης στην πρόσβαση που εξασφάλισε η εταιρεία σε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάλεσμα στους επιχειρηματίες να γίνουν μέντορες

Ο πρωθυπουργός προέτρεψε τους Έλληνες ιδρυτές να διαθέσουν μέρος του χρόνου τους για τη στήριξη νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα, είτε μέσω της Endeavor είτε σε ατομικό επίπεδο.

Όπως σημείωσε, το έργο της Endeavor στον εντοπισμό και στην υποστήριξη εταιρειών υψηλού αντίκτυπου είναι ανεκτίμητο.

Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα στο παρελθόν δεν διέθετε αρκετά παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρηματιών, οι οποίοι θα μπορούσαν να εξηγήσουν στους νεότερους πώς αντλείται χρηματοδότηση και πώς αναπτύσσεται μια εταιρεία.

«Τίποτα δεν εμπνέει περισσότερο από ένα καλό παράδειγμα», είπε, επισημαίνοντας όμως ότι πρέπει να παρουσιάζονται και οι δυσκολίες, οι αποτυχίες και οι απογοητεύσεις που αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής διαδρομής.

Η «γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα και τη διασπορά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του brain gain.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση διοργανώνει εκδηλώσεις επαγγελματικών ευκαιριών στο εξωτερικό, στις οποίες ελληνικές επιχειρήσεις συναντούν Έλληνες της διασποράς αλλά και πολίτες άλλων χωρών που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα διαθέτει δύο πλεονεκτήματα: αφενός, το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται εντός της χώρας και, αφετέρου, μια εξαιρετική κοινότητα εκτός Ελλάδας», σημείωσε.

Παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν η χώρα δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια αποτελεσματική γέφυρα μεταξύ των δύο αυτών κοινοτήτων.

«Όσοι επιστρέφουν δηλώνουν ικανοποιημένοι»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι, όταν μεγάλες εταιρείες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων που προσλαμβάνονται επιστρέφει από το εξωτερικό.

Μίλησε και για τη δική του επιστροφή στην Ελλάδα το 1997, μετά τη γέννηση της πρώτης κόρης του, χαρακτηρίζοντάς την «αλλαγή ζωής».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, για να επιστρέψει κάποιος στην Ελλάδα χρειάζεται δύο βασικές προϋποθέσεις: μια καλή θέση εργασίας και την πεποίθηση ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι άνθρωποι που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δηλώνουν ικανοποιημένοι από την επιλογή τους», υποστήριξε.

«Η κρίσιμη μάχη για την AI θα δοθεί στις ΗΠΑ»

Αναφερόμενος στη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα κινείται εντός της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να χαράξει μια εντελώς ανεξάρτητη πορεία.

Προειδοποίησε ότι το χάσμα ανάμεσα στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και στον βαθμό κατανόησής τους από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.

Όπως εξήγησε, υπάρχει ο κίνδυνος οι κυβερνήσεις είτε να αποφύγουν πλήρως τη ρύθμιση ενός ιδιαίτερα σύνθετου τομέα είτε να επιτρέψουν στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να διαμορφώσουν μόνες τους κανόνες.

Υπάρχει επίσης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ο κίνδυνος η Ευρώπη να «πατήσει υπερβολικά απότομα το φρένο», υπό τον φόβο μιας καταστροφικής εξέλιξης.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η καθοριστική μάχη για το ρυθμιστικό πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα δοθεί εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε.

Η Ευρώπη ως αποδέκτης τεχνολογιών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το μέλλον της AI δεν θα διαμορφωθεί τόσο στην Ευρώπη, καθώς η ήπειρος παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποδέκτης τεχνολογιών που αναπτύσσονται αλλού.

Αντίθετα, η Κίνα ακολουθεί ένα διαφορετικό μοντέλο, με υψηλό βαθμό κρατικού ελέγχου στις τεχνολογικές εταιρείες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αποτελούν τον χώρο στον οποίο θα κριθεί η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική ανάπτυξη, στην καινοτομία και στην ανάγκη θέσπισης κανόνων.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της κυβερνητικής στρατηγικής για την AI, με τον κ. Μητσοτάκη να έχει δηλώσει σε προηγούμενη εκδήλωση της Endeavor ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια και όχι ουραγός στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πιλοτικό πεδίο η Υγεία

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην Υγεία ως έναν από τους τομείς στους οποίους η Ελλάδα θα μπορούσε να επικεντρωθεί για την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Έθεσε ως βασικό ερώτημα τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα δεδομένα με σεβασμό στην ιδιωτικότητα, αλλά και με ουσιαστική προστιθέμενη αξία για το σύστημα Υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται η επιλογή συγκεκριμένων πεδίων στα οποία η χώρα μπορεί να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα, αντί να επιχειρήσει να καλύψει ολόκληρο το εύρος των εφαρμογών της AI.

Το «28ο καθεστώς» για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αναφερόμενος στις διαφορές του επενδυτικού περιβάλλοντος μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν βαθύτερες κεφαλαιαγορές και υψηλότερη ρευστότητα.

Αντίθετα, στην Ευρώπη εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικά κανονιστικά καθεστώτα, τα οποία δυσκολεύουν τη δραστηριοποίηση μιας εταιρείας σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόταση για το λεγόμενο «28ο καθεστώς», δηλαδή τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εταιρικής ταυτότητας.

Μέσω αυτής, μια επιχείρηση που ιδρύεται, για παράδειγμα, στην Ελλάδα θα μπορούσε να δραστηριοποιείται απρόσκοπτα και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Όπως τόνισε, παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αγορά αριθμεί περίπου 450 εκατομμύρια καταναλωτές, η πραγματικά ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Συζήτηση για απευθείας πτήση Αθήνα–Σαν Φρανσίσκο

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τέθηκε και η πρόταση για τη δημιουργία απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και του Σαν Φρανσίσκο.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πριν από δέκα χρόνια υπήρχαν ελάχιστες απευθείας πτήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αθήνας, ενώ το φετινό καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν περίπου 130 πτήσεις την εβδομάδα.

Πρόσθεσε ότι από την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσει εποχική απευθείας σύνδεση της Αθήνας με το Σιάτλ.

Για την προοπτική σύνδεσης με το Σαν Φρανσίσκο δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα συζητήσει με τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και ιδιαίτερα με τη United Airlines.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ μίας απευθείας πτήσης. Θα χαρώ, μάλιστα, να είμαι και εγώ επιβάτης», ανέφερε.

Η συζήτηση ολοκλήρωσε έναν κύκλο επαφών του πρωθυπουργού στη Silicon Valley, το πρόγραμμα του οποίου περιλάμβανε επισκέψεις σε Nvidia και Tesla και παρουσία στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.