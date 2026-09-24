Δημογραφικό: 31.390 γεννήσεις στην Ελλάδα το α’ και το β’ τρίμηνο του 2026

Κατά μόνο τέσσερις (στατιστικά 0%) αυξήθηκαν οι γεννήσεις ζώντων στην Ελλάδα το α’ και το β’ τρίμηνο εφέτος και ανήλθαν σε 31.390 γεννήσεις (16.135 αγόρια και 15.255 κορίτσια), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν ανέλθει σε 31.386 γεννήσεις (16.205 αγόρια και 15.181 κορίτσια). Από την άλλη πλευρά, οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 195, σημειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπου καταγράφηκαν 193 γεννήσεις νεκρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά της ΕΛΣΤΑΤ, το α’ και το β’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις γεννήσεων καταγράφηκαν τους μήνες Ιανουάριο και Απρίλιο, κατά 2,6% και 2,2% αντίστοιχα, ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάιο, κατά 2,9% και 2,4% αντίστοιχα.

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Η αναλογία γεννήσεων ζώντων από μητέρες με ελληνική ιθαγένεια προς τις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες διαμορφώθηκε σε 9,2 προς 1 το α’ και το β’ τρίμηνο του 2026, έναντι 9,1 προς 1 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας, παρατηρείται αύξηση γεννήσεων σε επτά από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Θεσσαλίας, κατά 72, 50 και 48 γεννήσεις αντίστοιχα. Ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Βορείου Αιγαίου, κατά 103, 85 και 60 γεννήσεις αντίστοιχα.