Η Ελλάδα «χτυπά την πόρτα» της Silicon Valley – Οι επαφές Μητσοτάκη με τεχνολογικούς κολοσσούς

Με έναν από τους ισχυρότερους επενδυτικούς οργανισμούς της Silicon Valley συναντάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχυθεί η παρουσία της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνολογίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των επενδύσεων.

Ο πρωθυπουργός επισκέπτεται τα γραφεία της General Catalyst, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 43 δισ. δολαρίων και διαθέτει περισσότερες από 900 εταιρείες στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιό της.

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Η συνάντηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Σαν Φρανσίσκο, πριν από τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η General Catalyst των 43 δισ. δολαρίων

Η General Catalyst συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς διεθνώς, με έμφαση στην τεχνολογία, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην υγεία, στην άμυνα και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, διαχειρίζεται περισσότερα από 43 δισ. δολάρια, διατηρεί έξι γραφεία παγκοσμίως και έχει επενδύσει σε πάνω από 900 επιχειρήσεις.

Στο χαρτοφυλάκιό της έχουν βρεθεί εταιρείες όπως η Airbnb, η Stripe, η Snap, η Canva, η HubSpot, η Mistral και η Helsing.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πλευρά, καθώς στόχος είναι να παρουσιαστούν οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα σε διεθνή κεφάλαια που χρηματοδοτούν επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Η προηγούμενη συνάντηση με τον Hemant Taneja

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί τον Ιούλιο στην Αθήνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της General Catalyst, Hemant Taneja, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Endeavor Greece στην Πνύκα.

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Στη συζήτηση εκείνη, ο πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει την Ελλάδα ως πεδίο ανάπτυξης, εφαρμογής και δοκιμής νέων τεχνολογιών, αναφερόμενος παράλληλα στις μεγάλες ευκαιρίες αλλά και στους κοινωνικούς κινδύνους που συνοδεύουν την εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το DEBATER είχε μεταδώσει αναλυτικά τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της General Catalyst.

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Η νέα επαφή πραγματοποιείται αυτή τη φορά στην έδρα του αμερικανικού επενδυτικού οργανισμού και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο συναντήσεων με την επιχειρηματική και τεχνολογική κοινότητα της Καλιφόρνιας.

Το μήνυμα προς τους επενδυτές

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να παρουσιάσει την Ελλάδα ως αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό και πιθανή βάση για εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα στην Ευρώπη.

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Στην ατζέντα βρίσκονται οι προοπτικές του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, οι ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές, τα κέντρα δεδομένων και οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τομείς στους οποίους η κυβέρνηση θεωρεί ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει εξειδίκευση, όπως:

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Η υγεία και η βιοτεχνολογία.

Η εκπαίδευση.

Η πολιτική προστασία.

Η άμυνα και η ασφάλεια.

Η ενέργεια.

Οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Βασικός στόχος είναι, παράλληλα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης και η διασύνδεση Ελλήνων επιστημόνων και επιχειρηματιών του εξωτερικού με το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας.

Οι επισκέψεις σε Nvidia και Tesla

Η επίσκεψη στα γραφεία της General Catalyst ακολουθεί τις επαφές του πρωθυπουργού με κορυφαίες εταιρείες της Silicon Valley.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia, όπου συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη και ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις προηγμένες υπολογιστικές υποδομές.

Όπως έγραψε το DEBATER, κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Nvidia συζητήθηκαν οι επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης ψηφιακών υποδομών στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε επίσης στις εγκαταστάσεις της Tesla στο Palo Alto, όπου ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και στα εργαστήρια της εταιρείας.

Η Ελλάδα του 2030 και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere», ο πρωθυπουργός συνέδεσε την τεχνολογική ανάπτυξη με το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

Υποστήριξε ότι η χώρα δεν πρέπει να περιοριστεί στον ρόλο του χρήστη τεχνολογιών που αναπτύσσονται αλλού, αλλά να διεκδικήσει ενεργό συμμετοχή στην παραγωγή και εφαρμογή τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε ιδρυτές επιχειρήσεων, επενδυτές και στελέχη της τεχνολογίας να εξετάσουν την Ελλάδα ως βάση για τις δραστηριότητές τους.

Στην ίδια εκδήλωση επανέλαβε ότι θα διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, παρουσιάζοντας το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030.

Επόμενος σταθμός το Stanford

Στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Stanford, όπου είχε πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Hoover Institution, με τη συμμετοχή της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Κοντολίζα Ράις.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Καλιφόρνια, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και θα πραγματοποιήσει νέο κύκλο πολιτικών και επενδυτικών συναντήσεων.