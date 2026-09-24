Πανεύκολο ανάμεικτο κέικ που θα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι

Το κέικ αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σνακ για κάθε ώρα της ημέρας που αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Υπάρχουν άπειρες παραλλαγές του οι οποίες καλύπτουν όλα τα γούστα τόσο σε γλυκές όσο και αλμυρές version.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την απόλυτη συνταγή για το πιο νόστιμο ανάμεικτο κέικ:

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Υλικά

3 αυγά

200 γρ. ζάχαρη

200 ml ηλιέλαιο

200 ml γάλα

1 βανίλια

300 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

2 γεμάτες κ.σ. κακάο

2 κ.σ. γάλα επιπλέον

Εκτέλεση