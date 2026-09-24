Πανεύκολο ανάμεικτο κέικ που θα αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι
Εύκολα και γρήγορα
Το κέικ αναμφίβολα αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή σνακ για κάθε ώρα της ημέρας που αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Υπάρχουν άπειρες παραλλαγές του οι οποίες καλύπτουν όλα τα γούστα τόσο σε γλυκές όσο και αλμυρές version.
Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την απόλυτη συνταγή για το πιο νόστιμο ανάμεικτο κέικ:
Υλικά
- 3 αυγά
- 200 γρ. ζάχαρη
- 200 ml ηλιέλαιο
- 200 ml γάλα
- 1 βανίλια
- 300 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- 2 γεμάτες κ.σ. κακάο
- 2 κ.σ. γάλα επιπλέον
Εκτέλεση
- Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 170°C στον αέρα.
- Χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη για 2-3 λεπτά, μέχρι να αφρατέψουν.
- Προσθέτεις το ηλιέλαιο, το γάλα και τη βανίλια και ανακατεύεις.
- Ρίχνεις σταδιακά το αλεύρι και ανακατεύεις μέχρι να έχεις ένα ομοιογενές μείγμα. Μην το χτυπήσεις υπερβολικά.
- Ρίχνεις περίπου τα 2/3 του μείγματος σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα.
- Στο υπόλοιπο μείγμα προσθέτεις το κακάο και τις 2 κ.σ. γάλα και ανακατεύεις.
- Ρίχνεις το σοκολατένιο μείγμα πάνω από το λευκό και κάνεις 2-3 κυκλικές κινήσεις με ένα μαχαίρι για να δημιουργηθεί το εφέ «ανάμεικτο».
- Ψήνεις για περίπου 45-50 λεπτά. Κάνε τη δοκιμή με ένα ξυλάκι στο κέντρο· πρέπει να βγαίνει καθαρό ή με λίγα ψίχουλα.
πηγή στην Google
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