Μητσοτάκης στα «άδυτα» της Nvidia – Στο τραπέζι οι επενδύσεις στην Ελλάδα και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Καλιφόρνια, πραγματοποιώντας συναντήσεις στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital.

Οι επαφές εντάσσονται στο πρόγραμμα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο έχει έντονο τεχνολογικό και επενδυτικό χαρακτήρα.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και ερευνητές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας.

Στη Nvidia με επίκεντρο τις επενδύσεις και το AI

Στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, οικοδεσπότης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ο John Josephakis, Global VP for Business Development, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της εταιρείας.

Στο τραπέζι βρέθηκαν οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές, καθώς και οι δυνατότητες που δημιουργεί η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της προκειμένου να υποστηρίξει startups, κυβερνήσεις και μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών AI.

Ξενάγηση στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε παράλληλα στο ερευνητικό κέντρο της εταιρείας, όπου πραγματοποιείται σχεδιασμός προηγμένων ημιαγωγών και υπολογιστικών συστημάτων.

Η Nvidia βρίσκεται στον πυρήνα της σημερινής ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων AI.

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Η επίσκεψη αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον σε μία περίοδο κατά την οποία στην Ελλάδα δρομολογούνται μεγάλες επενδύσεις σε υπολογιστικές υποδομές και data centers, τομέας που συνδέεται άμεσα με τις αυξανόμενες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει και τη σχετική συζήτηση για τις νέες υποδομές και τα mega data centers, με τον πρωθυπουργό να έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τα data centers «επενδύσεις του μέλλοντος».

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Συνάντηση και στη Sequoia Capital

Επόμενος σταθμός ήταν η Sequoia Capital, όπου οικοδεσπότες ήταν οι Konstantine Buhler και Doug Leone, Partners της εταιρείας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη επιχειρήσεων που αναπτύσσουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

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Στο επίκεντρο βρέθηκαν εφαρμογές της νέας τεχνολογίας σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.

Οι επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλιφόρνια συνεχίζουν το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί για τις 21 και 22 Σεπτεμβρίου, με την Τεχνητή Νοημοσύνη, την καινοτομία και τις επενδύσεις να αποτελούν βασικούς άξονες της επίσκεψης.