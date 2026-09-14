Ζωή Κωνσταντοπούλου για Μαζωνάκη: «Να μη συσκοτισθεί ο θάνατός του»

Το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας, η πρόεδρος του κόμματος έδωσε το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε με θερμά λόγια για το ταλέντο, την αυθεντικότητα και τη μοναδική φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ αναφέρθηκε και στα ερωτήματα που, όπως υπογράμμισε, συνοδεύουν τον θάνατό του.

Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος κατάφερε να μπει στις καρδιές του κόσμου και να τραγουδήσει τις ιστορίες πολλών γενεών.

Αναφερόμενη στο κλίμα της εξόδιου ακολουθίας, έκανε λόγο για έναν βαθιά συγκινητικό και γνήσιο αποχαιρετισμό, με τα τραγούδια, τα δάκρυα και τον σπαραγμό των συναδέλφων, των φίλων και των ανθρώπων που τον αγάπησαν να αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας.

«Αποχαιρετίσαμε σήμερα έναν μεγάλο καλλιτέχνη», έγραψε, σημειώνοντας ότι η χαρακτηριστική χροιά και η αυθεντικότητά του τού χάρισαν την ανυπόκριτη αγάπη του κοινού.

Τα «αμείλικτα ερωτηματικά» για τον θάνατό του

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στα «αμείλικτα ερωτηματικά» που, όπως υποστήριξε, παραμένουν γύρω από τον χαμό του τραγουδιστή.

Τόνισε ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθούν απαντήσεις σε όλα, συνδέοντας το ζήτημα με την προστασία των πολιτών και τις ευθύνες του Κράτους, της Πολιτείας και κάθε αρμόδιου φορέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε το ζήτημα σε ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι, εάν ένας άνθρωπος με την αίγλη και την αναγνωρισιμότητα του Γιώργου Μαζωνάκη μπορούσε να βρεθεί απροστάτευτος απέναντι σε επικίνδυνες πρακτικές, τότε προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για το πόσο προστατευμένοι είναι συνολικά οι πολίτες στη χώρα.

«Να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες κανενός»

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που νοιαζόταν και βοηθούσε τους άλλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ζήτησε να μη συσκοτισθεί ο θάνατός του και να μη συγκαλυφθούν τυχόν ευθύνες, επιμένοντας στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης.

«Καλό ταξίδι, Γιώργο», ανέφερε στο τελευταίο μέρος του αποχαιρετισμού της.