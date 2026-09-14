Αποκάλυψη DEBATER – Μαζωνάκης: Δύο «alarm 9» σε 60 δευτερόλεπτα – Το νέο έγγραφο

Νέα κρίσιμα στοιχεία για τις καταγραφές του μηχανήματος που εξετάζεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει στο φως συμπληρωματικό έγγραφο που βρίσκεται στη διάθεση του DEBATER.

Στο έγγραφο αποτυπώνεται με ακρίβεια δευτερολέπτου η ενεργοποίηση δύο διαδοχικών συναγερμών με την ένδειξη «alarm 9», οι οποίοι καταγράφηκαν με απόσταση μόλις ενός λεπτού.

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Παράλληλα, περιγράφεται για πρώτη φορά αναλυτικά τι σήμαινε ο συγκεκριμένος κωδικός: το μηχάνημα είχε εντοπίσει ότι η πίεση στη γραμμή φλεβικής επιστροφής είχε υπερβεί το ανώτατο καθορισμένο όριο.

Οι τρεις κρίσιμες καταγραφές

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συμπληρωματικό έγγραφο, στο ιστορικό του μηχανήματος καταγράφηκαν:

14:14:42: Ενεργοποίηση της λειτουργίας «start treatment».

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «start treatment». 14:25:32: Πρώτη καταγραφή «alarm 9».

Πρώτη καταγραφή «alarm 9». 14:26:32: Δεύτερη καταγραφή «alarm 9».

Η πρώτη προειδοποίηση εμφανίζεται, επομένως, 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα μετά την καταγεγραμμένη ενεργοποίηση του «start treatment», ενώ ο δεύτερος συναγερμός ακολουθεί ακριβώς 60 δευτερόλεπτα αργότερα.

Το έγγραφο αναφέρει ακόμη ότι κάθε λειτουργία «alarm 9» ακολουθήθηκε από καταχώριση «validate alarm 9», δηλαδή επικύρωση του συναγερμού στο σύστημα.

Από το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν προκύπτει ποιος προχώρησε στην επικύρωση ούτε ποιες ενέργειες έγιναν μετά την εμφάνιση των δύο προειδοποιήσεων.

Τι σήμαινε το «alarm 9»

Η περιγραφή του συστήματος για το «alarm 9» αναφέρει ότι η φλεβική πίεση είχε υπερβεί το μέγιστο όριο που είχε οριστεί στο μηχάνημα.

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Ως πιθανές αιτίες το σύστημα παρέθετε:

τσάκισμα της γραμμής,

θρόμβωση στο κύκλωμα,

κλειστό σφιγκτήρα στο τμήμα μεταξύ της παγίδας φυσαλίδων και της γραμμής φλεβικής επιστροφής.

Οι οδηγίες του μηχανήματος προέβλεπαν τον εντοπισμό και την απομάκρυνση οποιουδήποτε εμποδίου προκαλούσε την αύξηση της πίεσης. Εφόσον κρινόταν αναγκαίο, προβλεπόταν επίσης η προσαρμογή του ορίου συναγερμού ή η μείωση της ροής του αίματος.

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Οι παραπάνω αιτίες αποτελούν τις γενικές τεχνικές εξηγήσεις που εμφάνιζε το ίδιο το σύστημα. Δεν αποδεικνύουν ότι διαπιστώθηκε θρόμβωση στον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε ότι κάποια από αυτές αποτέλεσε την αιτία της ανακοπής ή του θανάτου του.

Ο συναγερμός αφορά παράμετρο του κυκλώματος και πρέπει να ερμηνευτεί από τους πραγματογνώμονες σε συνδυασμό με το σύνολο των καταγραφών και των ιατρικών δεδομένων.

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Η κρίσιμη διάκριση μεταξύ «θεραπείας» και «ανταλλαγής»

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το συμπληρωματικό έγγραφο διαχωρίζει διαφορετικές λειτουργίες του μηχανήματος.

Η εντολή «start treatment» περιγράφεται ως έναρξη της θεραπείας, ενώ η λειτουργία «start exchange» αφορά ειδικότερα την έναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής αίματος.

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Καταγράφονται επίσης οι λειτουργίες «pause treatment» για την παύση της θεραπείας και «go to blood return» για τη μετάβαση στη διαδικασία επιστροφής αίματος.

Η διάκριση αυτή σημαίνει ότι η καταχώριση «start treatment» δεν πρέπει, χωρίς τεχνική αξιολόγηση, να ταυτιστεί αυτομάτως με την ακριβή στιγμή κατά την οποία άρχισε η ανταλλαγή αίματος.

Το ρολόι του μηχανήματος και οι πραγματικές ώρες

Οι ώρες που αναφέρονται στο συμπληρωματικό έγγραφο προέρχονται από το εσωτερικό ιστορικό του μηχανήματος.

Όπως έχει ήδη αποκαλύψει το DEBATER, οι ερευνητές εξετάζουν απόκλιση μεταξύ του ρολογιού του μηχανήματος και της πραγματικής ώρας. Για τον λόγο αυτό οι καταγραφές πρέπει να αντιστοιχιστούν με τις τηλεφωνικές κλήσεις, τις φωτογραφίες, το υλικό από κάμερες και το χρονικό του ΕΚΑΒ.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ για τα alerts και το κρίσιμο διάστημα μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, οι δύο πρώτες προειδοποιήσεις τοποθετούνταν, μετά την αντιστοίχιση των ωρών, στις 15:22 και 15:23.

Η καταγραφή απέναντι στον ισχυρισμό της γιατρού

Τα δεδομένα του μηχανήματος εξετάζονται σε συνδυασμό με την κατάθεση της γιατρού, η οποία υποστήριξε ότι η ανακοπή συνέβη κατά την προσπάθεια τοποθέτησης δεύτερου φλεβοκαθετήρα και ότι το μηχάνημα δεν είχε ακόμη τεθεί σε λειτουργία.

Στη δικογραφία έχει ήδη περιληφθεί εύρημα σύμφωνα με το οποίο υπήρχαν «σοβαρές ενδείξεις» για 42 λεπτά πλασμαφαίρεσης.

Το νέο έγγραφο προσθέτει πλέον στη διερεύνηση την καταγεγραμμένη ενεργοποίηση του «start treatment», τους δύο διαδοχικούς συναγερμούς και τις καταχωρίσεις επικύρωσής τους.

Οι πραγματογνώμονες και οι δικαστικές Αρχές καλούνται να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβαινε στο κύκλωμα, πώς αντιμετωπίστηκαν τα alerts και ποια ήταν εκείνη τη στιγμή η κατάσταση του τραγουδιστή.

Αύριο οι απολογίες των δύο γιατρών

Η αποκάλυψη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, αφού ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο.

Το συμπληρωματικό έγγραφο και οι καταγραφές του μηχανήματος αποτελούν στοιχεία προς αξιολόγηση. Δεν πιστοποιούν από μόνα τους την αιτία της ανακοπής ή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.