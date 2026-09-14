Γιώργος Μαζωνάκης: Σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία στη Νίκαια – Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το τελευταίο “αντίο” (φωτογραφίες)

Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και με την παρουσία πλήθους κόσμου ξεκίνησε η εξόδιος ακολουθία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, κάτω από συνθήκες οι οποίες ερευνώνται από τις Αρχές.

Από χθες το απόγευμα πολλοί θαυμαστές είχαν έρθει για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη κρατώντας λουλούδια και υπό τους ήχους των τραγουδιών του, καθώς η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία από τις 19:00 έως σήμερα το μεσημέρι στις 12:00.

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Έξω από την εκκλησία και παρά τη ζέστη, εκατοντάδες θαυμαστές του δημοφιλούς τραγουδιστή, πολλοί εκ των οποίων έφθασαν και από άλλα σημεία της Ελλάδας, αποχαιρέτησαν το ίνδαλμά τους με τραγούδια του που μεταδίδονταν από τα ηχεία αυτοκινήτων. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκαν εκεί για την εξόδιο ακολουθία, μεταξύ άλλων ο τραγουδίστρια Πάολα, που είχει κάνει ντουέτο με τον εκλιπόντα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Νίκος Βέρτης, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Θάνος Πετρέλης, ο Στάθης Αγγελοπουλος, η Ραλλία Χρηστίδου και ο αδελφός του Παντελή Παντελίδη.

Από τον πολιτικό κόσμο παρέστησαν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υφυπουργός Οικονομικών, Δ. Μαρκόπουλος, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η βουλευτής Β’ Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, ενώ το« παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Μαριάννα Λάτση, ο Ηλίας Ψινάκης η Ελένη Πετρουλακη και η Μ. Μαγγίρα. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Μετά το πέρας της εξόδιου ακολουθίας η σορός του Γ. Μαζωνάκη θα οδηγηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα ταφεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράκληση της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον οργανισμό Humanity Greece.