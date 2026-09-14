Κικίλιας: «Απαραίτητη κλειστή δομή στο Ηράκλειο» – Μείωση 60% στις ροές από την Τουρκία

Τη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής στο Ηράκλειο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη χαρακτήρισε απαραίτητη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Μιλώντας στην εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, ο υπουργός αναφέρθηκε στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, στη μείωση των ροών από την Τουρκία και στην ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με 420 νέους Δόκιμους Λιμενοφύλακες.

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«Εχθροί μας είναι οι σύγχρονοι δουλέμποροι»

Αναφερόμενος στο ναυάγιο νότια της Γαύδου, όπου διασώθηκαν 51 άνθρωποι, ένας εντοπίστηκε νεκρός και συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοουμένους, ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Όπως ανέφερε, την πρώτη προσπάθεια διάσωσης έκαναν παραπλέοντα εμπορικά πλοία, μέχρι να φτάσουν στην περιοχή τα πλωτά μέσα του Λιμενικού και της Frontex, καθώς και drones και άλλα εναέρια μέσα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορά της, ενώ παράλληλα το Λιμενικό έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες επιχειρήσεις διάσωσης στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο.

«Στο τέλος της ημέρας, οι σύγχρονοι δουλέμποροι, αυτή η μάστιγα, αυτοί οι εγκληματίες, είναι ο εχθρός μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχει ενισχυθεί η επιχειρησιακή παρουσία στη Μεσόγειο με επιπλέον σκάφη, drones, μέσα της Frontex και Έλληνα αξιωματικό στη Λιβύη.

Μείωση 60% στις ροές από την Τουρκία

Σύμφωνα με τον Βασίλη Κικίλια, οι μεταναστευτικές ροές από τα τουρκικά παράλια έχουν μειωθεί κατά 60%.

Ο υπουργός απέδωσε τη συγκεκριμένη εξέλιξη και στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του ελληνικού Λιμενικού και της τουρκικής ακτοφυλακής.

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«Στο κομμάτι αυτό υπάρχει συνεργασία με την αντίστοιχη τουρκική ακτοφυλακή και γι’ αυτό οι ροές έχουν μειωθεί τόσο πολύ από τα τουρκικά παράλια», ανέφερε.

«Να μη μένουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο λιμάνι»

Για τις αυξημένες αφίξεις στην Κρήτη από τη Λιβύη, ο Βασίλης Κικίλιας υποστήριξε ότι η προσωρινή κλειστή δομή στα Χανιά έχει συμβάλει σημαντικά στη διαχείριση της κατάστασης.

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Παράλληλα, τόνισε ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή και στο Ηράκλειο, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο κέντρο θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη, όπως έχει συμβεί και σε άλλα νησιά.

«Να γίνει ένα προσωρινό κέντρο και στο Ηράκλειο, έτσι ώστε αυτούς τους ανθρώπους να μην τους έχουμε μέσα στο λιμάνι», δήλωσε, κατηγορώντας παράλληλα όσους, όπως είπε, εμποδίζουν την υλοποίηση του σχεδιασμού.

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Ο υπουργός απέδωσε στην κλειστή δομή και αποτρεπτικό χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι όσοι φτάνουν από τη Λιβύη θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να διαπιστώνεται εάν δικαιούνται διεθνή προστασία ή πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους.

Οι 420 προσλήψεις στο Λιμενικό

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε ότι προχωρά η προκήρυξη για την πρόσληψη 420 νέων Δόκιμων Λιμενοφυλάκων.

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Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

126 θέσεις Γενικής Κατηγορίας

210 θέσεις για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις

για υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις 84 θέσεις για Υποβρύχιους Καταστροφείς του Πολεμικού Ναυτικού

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με σύστημα μοριοδότησης, ενώ οι υποψήφιοι θα περάσουν από υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές εξετάσεις. Θα προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ.

Στόχος είναι η διαδικασία των προσλήψεων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, ώστε στη συνέχεια να αρχίσει η εκπαίδευση των νέων στελεχών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εξάσκηση στα λιμεναρχεία και στο πεδίο.

«Προβληματικό ότι δεν υπάρχει δεύτερος πόλος»

Ο Βασίλης Κικίλιας τοποθετήθηκε και για το πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας προβληματικό για το πολιτικό σύστημα το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισχυρός δεύτερος πόλος.

Όπως υποστήριξε, η Νέα Δημοκρατία δεν κέρδισε απαραίτητα από την κατάρρευση του χώρου της Κεντροαριστεράς, καθώς οι πολίτες πλέον απευθύνουν κυρίως στην κυβέρνηση τα ερωτήματα και τις απαιτήσεις τους.

Κατά τον ίδιο, η εκλογική πορεία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα κριθεί από το ποιος βρίσκεται απέναντί της, αλλά από το εάν θα καταφέρει να στηρίξει ουσιαστικά τους πολίτες απέναντι στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τις τιμές της ενέργειας και το αυξημένο κόστος ζωής.

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Ερωτηθείς για τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός δήλωσε ότι συμφωνεί με την προτροπή του πρωθυπουργού να πέσουν οι τόνοι.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι κόμμα και τους αγκαλιάζει όλους», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η παράταξη τιμά όλους τους πρώην αρχηγούς της.

Ο Βασίλης Κικίλιας κατέληξε ότι το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών εξαρτάται από τη συμπεριφορά της κυβέρνησης, την αποφυγή της αλαζονείας και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για τα λαϊκά νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους και τις οικογενειακές επιχειρήσεις.