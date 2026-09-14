Τραμπ: «Φάρσα ότι η AI θα καταστρέψει την ανθρωπότητα» – Επίθεση στον CEO της Anthropic

«Φάρσα» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τις προειδοποιήσεις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο και να καταστρέψει την ανθρωπότητα.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απάντησε μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Truth Social στις εκκλήσεις κορυφαίων στελεχών της τεχνολογίας για επιβράδυνση της ανάπτυξης των προηγμένων συστημάτων AI και για τη θέσπιση πρόσθετων δικλείδων ασφαλείας.

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Ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια περί κατάληψης του κόσμου από την AI, χαρακτηρίζοντάς τα με κεφαλαία γράμματα «ΦΑΡΣΑ».

Στο στόχαστρο ο Ντάριο Αμοντέι

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστρεψε τα πυρά του προσωπικά εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος έχει ζητήσει από την αμερικανική κυβέρνηση να προωθήσει μηχανισμούς ανεξάρτητου ελέγχου για τα ισχυρότερα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη εμποδίσει πρόσωπα του κλάδου από το να προχωρήσουν σε «κακές ή δυνητικά κακές» ενέργειες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα εννοούσε.

Κατονόμασε, μάλιστα, τον επικεφαλής της Anthropic, γράφοντας ότι τώρα «παριστάνει το αγγελάκι», ενώ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου το κρίνει απαραίτητο.

Εκπρόσωποι της Anthropic δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με το Associated Press.

Αμοντέι, Άλτμαν και Μασκ ζητούν επιβράδυνση

Η έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε μετά την πρωτοβουλία του Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος ζήτησε να μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης των πλέον προηγμένων συστημάτων AI.

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Ο επικεφαλής της Anthropic πρότεινε αυστηρότερες δοκιμές ασφαλείας και αξιολόγηση των ισχυρότερων εργαλείων από ανεξάρτητους φορείς, προκειμένου οι δυνατότητές τους να μην εξελίσσονται ταχύτερα από τους μηχανισμούς ελέγχου.

Την κατεύθυνση αυτή υποστήριξαν τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, όσο και ο ιδιοκτήτης της xAI, Ίλον Μασκ, δημιουργώντας ένα σπάνιο κοινό μέτωπο μεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών του κλάδου.

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Οι προειδοποιήσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά το «καμπανάκι» πρώην ερευνητή της Anthropic, ο οποίος είχε εκφράσει ακραίες ανησυχίες για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Επιφυλακτικός και ο Τζέι Ντι Βανς

Ανάλογη επιφυλακτικότητα απέναντι στην επιβολή ενός αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Βανς χαρακτήρισε παράδοξο το γεγονός ότι πρωτοπόρες εταιρείες της AI ζητούν από την κυβέρνηση να τις υποβάλει σε αυστηρότερους κανόνες. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να εξετάσει με προσοχή τόσο τις προτάσεις όσο και τα κίνητρα πίσω από αυτές.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια Μαρκ Γουόρνερ, ο οποίος πρωτοστατεί στις προσπάθειες διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου για την AI, συνομίλησε με τον Αμοντέι και τον Άλτμαν σχετικά με τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια της τεχνολογίας.

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Οι προειδοποιήσεις πίεσαν τις αγορές

Οι εκκλήσεις για επιβράδυνση προκάλεσαν ισχυρές πιέσεις στις μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και επηρέασαν συνολικά το κλίμα στη Wall Street.

Όπως έγραψε το DEBATER για την πτώση των αμερικανικών δεικτών, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,29%, ο τεχνολογικός Nasdaq κατά 0,56% και ο S&P 500 κατά 0,48%.

Η αντίδραση των αγορών ανέδειξε το οικονομικό βάρος της συζήτησης, καθώς οι επενδυτές καλούνται πλέον να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο αυστηρότερων ελέγχων ή ακόμη και επιβράδυνσης των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στον κλάδο της AI.