Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στη φυλακή ο 51χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση για τη σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Κέρκυρα: Στη φυλακή ο 51χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του
DEBATER NEWSROOM

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 51χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της οκτάχρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση για τη σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί σε γιατρό και στη συνέχεια απευθύνθηκε στις αστυνομικές Αρχές. Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελεί και η κατάθεση του εννιάχρονου αδελφού της ανήλικης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ