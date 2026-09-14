Κέρκυρα: Στη φυλακή ο 51χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 51χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της οκτάχρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση για τη σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί σε γιατρό και στη συνέχεια απευθύνθηκε στις αστυνομικές Αρχές. Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελεί και η κατάθεση του εννιάχρονου αδελφού της ανήλικης.

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Ο κατηγορούμενος αρνείται όσα του αποδίδονται, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.