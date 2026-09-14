Καρυστιανού από Πάτρα: «Δεν ήρθαμε για να φύγουμε» – Καμία συνεργασία με «συστημικά κόμματα»

Σαφές πολιτικό στίγμα για τους στόχους της «Ελπίδας για την Δημοκρατία», αλλά και για τη στάση του κινήματος απέναντι στα μετεκλογικά σενάρια, επιχείρησε να δώσει η Μαρία Καρυστιανού από την Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, στο πλαίσιο της περιοδείας της στην Αχαΐα, η πρόεδρος του κινήματος παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητές του και ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει μια πρόσκαιρη πολιτική παρουσία.

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«Στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα»

Η Μαρία Καρυστιανού έθεσε στο επίκεντρο την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των καρτέλ, τον περιορισμό της τραπεζικής ασυδοσίας και τη στήριξη των επαγγελματιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο δημογραφικό, επισημαίνοντας τη συνεχή μείωση των γεννήσεων στη χώρα.

«Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα», ανέφερε, περιγράφοντας ως τελικό ζητούμενο τη δημιουργία μιας «καινούργιας, δημοκρατικής, αναγεννημένης πολιτείας».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα πολιτικής διάρκειας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ήρθαμε για να φύγουμε».

Όπως πρόσθεσε, το κίνημα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην «κάθαρση, τη λογοδοσία και την τιμωρία».

Απέκλεισε συνεργασία με «συστημικά κόμματα»

Ερωτηθείσα για τη στάση που θα κρατήσει η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» σε περίπτωση εισόδου της στη Βουλή και αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, η Μαρία Καρυστιανού απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα κόμματα που χαρακτήρισε «συστημικά».

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Υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία, καθώς η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, τόνισε όμως ότι «σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα».

Η τοποθέτησή της κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την προηγούμενη δημόσια θέση της Μαρίας Γρατσία, η οποία είχε κάνει λόγο για «αγεφύρωτο χάσμα» με τα υπάρχοντα κόμματα.

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«Δίκη παρωδία» για τα Τέμπη

Αναφερόμενη στη δικαστική διαδικασία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει «τεμαχιστεί» σε πολλές επιμέρους δίκες.

Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διαδικασία «δίκη παρωδία», υποστηρίζοντας ότι δεν περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες, όλους τους κατηγορουμένους και το ζήτημα της πυρόσφαιρας.

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Κατά την τοποθέτησή της, σκοπός είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία με ποινές πλημμεληματικού χαρακτήρα και στη συνέχεια να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

Οι δηλώσεις της έγιναν ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη, στην οποία η εισαγγελέας εισηγήθηκε να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη.