Χαλκιδική: Τσακάλι επιτέθηκε σε 5χρονο στον Νέο Μαρμαρά – Νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός έχει σημάνει στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, μετά την επίθεση που δέχθηκε παιδί ηλικίας περίπου πέντε ετών από τσακάλι.

Το παιδί τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

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Σύμφωνα με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας–Θράκης, πηγές του νοσοκομείου ενημέρωσαν ότι επρόκειτο για επίθεση από τσακάλι.

Σε εξέλιξη η αναζήτηση του ζώου

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου, το οποίο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού του ζώου.

Η επίθεση προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς, όπως επισημαίνει η Κ.Ο.ΜΑ.Θ., το τσακάλι είναι είδος της άγριας πανίδας που συνήθως εμφανίζει φοβική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο.

Είχε προηγηθεί επίθεση σε 55χρονο

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, ένας 55χρονος είχε δεχθεί επίθεση από άγριο ζώο σε παραλία της ευρύτερης περιοχής.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στον αυχένα και χρειάστηκε να μεταβεί για ιατρική περίθαλψη. Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται ή εάν επρόκειτο για το ίδιο ζώο.

Ανησυχία από την Κ.Ο.ΜΑ.Θ.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας–Θράκης εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του παιδιού και δηλώνει βαθιά ανήσυχη για το περιστατικό.

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Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση των ολοένα συχνότερων αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και ειδών της άγριας πανίδας.