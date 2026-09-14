Μητσοτάκης: Στον Κεραμεικό την Τρίτη για τα εγκαίνια των νέων υποδομών

Στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού θα βρεθεί αύριο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 19:00, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην τελετή εγκαινίων των έργων αναβάθμισης των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου.

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Τι περιλαμβάνουν τα έργα

Οι παρεμβάσεις στον Κεραμεικό αποσκοπούν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου, καθώς και στη βελτίωση της προσβασιμότητας για το σύνολο των επισκεπτών.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν νέα πύλη εισόδου και εξόδου από την οδό Αγίων Ασωμάτων, προσβάσιμες διαδρομές και νέες υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού, όπως πωλητήριο, αναψυκτήριο, χώρους ανάπαυσης και χώρους υγιεινής.