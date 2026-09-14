Τσουκαλάς κατά Βορίδη: «Αποκαλύφθηκε η αντικοινωνική κρυφή ατζέντα της ΝΔ»

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη για τον «εξορθολογισμό» των επιδομάτων.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι ο πρώην υπουργός «πήρε τη σκυτάλη» από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, επιβεβαιώνοντας, κατά την εκτίμησή του, ότι η πρόταση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες συζητείται εντός της κυβέρνησης.

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Η τοποθέτηση Βορίδη για τα επιδόματα

Ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στο Action24, τάχθηκε υπέρ μιας συνολικής επανεξέτασης των κοινωνικών παροχών, θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών επιδομάτων που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και τη σύνδεσή τους με τα κίνητρα επιστροφής στην αγορά εργασίας. (Reader)

«Να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβασή του ακολούθησε τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι, κατά την προσωπική του άποψη, το επίδομα ανεργίας δεν θα πρέπει να καταβάλλεται για περισσότερο από δύο μήνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για κεντρική κυβερνητική πρόταση. (Καθημερινή)

«Η δήλωση Βορίδη δεν αφήνει καμία αμφιβολία»

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε ότι η νέα τοποθέτηση ενισχύει τις καταγγελίες του ΠΑΣΟΚ περί σχεδιασμού για περιορισμό της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας.

«Η δήλωση Βορίδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας αν επανεκλεγεί», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι με αυτόν τον τρόπο στέλνεται μήνυμα στους εργαζομένους να μην αντιδρούν σε φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, καθώς σε περίπτωση απόλυσης θα έχουν περιορισμένη οικονομική προστασία.

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«Στέλνει σαφές μήνυμα στους εργαζόμενους να μην διεκδικούν δικαιώματα και να ανέχονται τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, γιατί διαφορετικά, αν απολυθούν ή παραιτηθούν, θα λάβουν επίδομα μόνο για δύο μήνες», δήλωσε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατέληξε:

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«Η αντικοινωνική κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας αποκαλύφθηκε».

Σημειώνεται ότι ο περιορισμός του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες δεν έχει ανακοινωθεί ως επίσημη κυβερνητική απόφαση ή πρόταση.