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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

«Ενθαρρύνουμε τη συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας»

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
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«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Ενθαρρύνουμε τη συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας», τονίζει.

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«Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία», αναφέρει.

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