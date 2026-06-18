Τετ α τετ Μητσοτάκη – Ζελένσκι στις Βρυξέλλες: Επί τάπητος η αμυντική συνεργασία και το επεισόδιο με το drone στη Λευκάδα

Στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ατζέντα της συζήτησης επικεντρώθηκε στο μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων και τις διμερείς σχέσεις.

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Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε μια διεξοδική ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε την πάγια και αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας προς το Κίεβο απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Το μήνυμα για αποφυγή κλιμάκωσης

Παρά τη δεδομένη στήριξη, η ελληνική πλευρά έθεσε εμφατικά τα όρια των πολεμικών εμπλοκών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποτραπεί οποιαδήποτε επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτός της εμπόλεμης ζώνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στο πρόσφατο περιστατικό με την πτώση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στη Λευκάδα, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί μια ενδεχόμενη διάχυση της κρίσης.

Τέλος, οι δύο άνδρες εξέτασαν τις προοπτικές και τα επόμενα βήματα για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Κιέβου.

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Κ. Μητσοτάκης: «Χρέος της πολιτείας η μείωση των τιμών στην αντλία»

Στην άμεση ελάφρυνση των καταναλωτών μέσω της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, αλλά και στις κρίσιμες ευρωπαϊκές διεκδικήσεις για την οικονομία, την άμυνα και το μεταναστευτικό, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη να περάσει το ταχύτερο δυνατόν η πτώση των διεθνών τιμών του μαύρου χρυσού στην εγχώρια αγορά.

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Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίηση της Αθήνας για τις διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, θέτοντας ως άμεσο στόχο την ασφάλεια των εμπορικών δρόμων.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρ των διπλωματικών λύσεων», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

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«Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση.

Χρέος της πολιτείας η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου να μεταφραστεί άμεσα σε μείωση των τιμών ως προς το diesel και τη βενζίνη, ωφελώντας τους Έλληνες καταναλωτές»

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Το ευρωπαϊκό ταμείο και το «μπλόκο» σε περικοπές

Στο πεδίο των οικονομικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα, σε συντονισμό και με άλλα κράτη-μέλη, θα δώσει μάχη για να προστατεύσει τα κονδύλια που στηρίζουν την περιφέρεια και τον πρωτογενή τομέα, ενώ έβαλε στο κάδρο και τη δίκαιη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

«Θα κάνουμε μία ακόμα συζήτηση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουμε θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, αγωνίζεται για τον πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών εργαλείων: την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική.

Και βέβαια θα επιχειρηματολογήσουμε για το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Στο επίκεντρο μετανάστευση και κοινή άμυνα

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη θετική αποτίμηση της χώρας για την ενίσχυση των κονδυλίων που αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ευρώπη πρέπει να τολμήσει το επόμενο μεγάλο βήμα, χρηματοδοτώντας κεντρικά την αμυντική της θωράκιση.

«Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός πως ο προϋπολογισμός για τη Μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται να πείσει ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία ως προς την Άμυνα.

Να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο».