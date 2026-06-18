Λέσβος: 19χρονη δεν μπορεί να βγάλει ταυτότητα γιατί το κράτος δεν ξέρει την ιθαγένειά της

Αντιμέτωπη με έναν αδιανόητο γραφειοκρατικό γολγοθά βρίσκεται μια 19χρονη κοπέλα από τον Πολιχνίτο Λέσβου.

Αν και γεννήθηκε, μεγάλωσε και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της στην Ελλάδα, παραμένει μέχρι σήμερα χωρίς αστυνομική ταυτότητα, στερούμενη βασικών και αυτονόητων δικαιωμάτων της καθημερινότητας.

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Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στο 2007, έτος γέννησης της κοπέλας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας υπήκοος και η μητέρα της κατάγεται από τη Βουλγαρία.

Παρότι οι γονείς της δεν είχαν παντρευτεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, η οικογένεια διαβεβαιώνει ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες για την αναγνώριση του τέκνου από τον πατέρα, με αποτέλεσμα η ανήλικη να εγγραφεί κανονικά στα ελληνικά δημοτολόγια.

Για πολλά χρόνια, η καθημερινότητά τους κυλούσε ομαλά. Οι γονείς της παντρεύτηκαν, απέκτησαν δεύτερο παιδί και η νεαρή μεγάλωσε στο νησί χωρίς να προμηνύεται η μετέπειτα περιπέτεια με την ιθαγένειά της, όπως αποκαλύπτει το stonisi.gr.

Το διοικητικό «στοπ» που πάγωσε τη ζωή της

Η ανατροπή ήρθε όταν η κοπέλα προσπάθησε να εκδώσει το πρώτο της δελτίο ταυτότητας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες του πατέρα της, οι αρμόδιες υπηρεσίες αρνήθηκαν να την αντιμετωπίσουν ως Ελληνίδα πολίτη, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να θεωρηθεί υπήκοος Βουλγαρίας, αγνοώντας την υφιστάμενη καταγραφή της στα δημοτολόγια της χώρας.

Έκτοτε, η ζωή της 19χρονης μπήκε σε έναν παρατεταμένο «πάγο», με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία και το μέλλον της.

Η νεαρή δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε σχολικές εκδρομές και δραστηριότητες με τους συμμαθητές της, στερήθηκε, όπως καταγγέλλεται, ακόμη και το δικαίωμα να διαγωνιστεί στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

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Μπαλάκι οι ευθύνες

Το παράδοξο της υπόθεσης εντείνεται καθώς, όπως υποστηρίζει η οικογένεια, η νεαρή κοπέλα δεν εμφανίζεται εγγεγραμμένη ούτε στα μητρώα της Βουλγαρίας, γεγονός που τη θέτει ουσιαστικά σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ανιθαγένειας.

Σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος από το διοικητικό τέλμα, η οικογένεια –με τη συνδρομή του δικηγόρου Προκόπη Τζιμή– κατέθεσε προσφυγή στη Διεύθυνση Ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

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Ωστόσο, η λύση καθυστερεί, καθώς οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να ζητούν επιπλέον έγγραφα και πιστοποιητικά από τη Βουλγαρία, παρατείνοντας την αγωνία της 19χρονης για το πιο βασικό της δικαίωμα: την επίσημη ύπαρξή της.