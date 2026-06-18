Γεωργιάδης σε Σακελλαρίδη για νοσοκομείο Ρόδου: «Βρήκε την ευκαιρία για λαϊκισμό»

Μετωπική σύγκρουση ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, με αφορμή ένα τεχνικό περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, το οποίο πυροδότησε εκ νέου τη συζήτηση για την κατάσταση των υποδομών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι διαστάσεις που δόθηκαν στο συμβάν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

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Όπως εξήγησε, μετά από άμεση επικοινωνία του με τη διοίκηση του ιδρύματος, ενημερώθηκε ότι η αναστάτωση προκλήθηκε από τη θράυση ενός παλαιού μεταλλικού σωλήνα 30ετίας στον μηχανόροφο του δεύτερου ορόφου.

Τα νερά που διέρρευσαν πέρασαν στον υποκείμενο όροφο, προκαλώντας την αποκόλληση τμημάτων της ψευδοροφής σε διάδρομο.

Ωστόσο, η αντίδραση ήταν ακαριαία, οι βάνες έκλεισαν αμέσως, η ζημιά αποκαταστάθηκε και ο χώρος καθαρίστηκε εντός δέκα λεπτών, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του νοσοκομείου.

Ο Υπουργός Υγείας παραδέχθηκε την ύπαρξη χρόνιων προβλημάτων παλαιότητας λόγω έλλειψης συντήρησης επί δεκαετίες, υπογραμμίζοντας όμως ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εκτεταμένα έργα εκσυγχρονισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και ένα στοχευμένο πρόγραμμα αντικατάστασης του δικτύου σωληνώσεων.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης πέρασε στην αντεπίθεση, κατηγορώντας τον κ. Σακελλαρίδη για πολιτική εκμετάλλευση.

«Για ένα πρόβλημα που γνωρίζουμε και ήδη αντιμετωπίζουμε, βρήκε την ευκαιρία για λίγο λαϊκισμό ο “σοβαρός” κ. Σακελλαρίδης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

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Σήμερα ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς @gsakellaridis έκανε την παρακάτω ανάρτηση και δημοσίευσε αυτό το βίντεο από το Νοσοκομείο της Ρόδου: https://t.co/RkJh2efKSI

Έπικοινώνησα με την διοίκηση του Νοσοκομείου και έλαβα την εξής απάντηση:



«Έσπασε ένας σωληνας στον μηχανόροφο που… pic.twitter.com/HxbmXL9hBy— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 18, 2026

Η δριμεία κριτική του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Νωρίτερα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και νοσηλείας.

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Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Σακελλαρίδης αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα περί ενός αποτελεσματικού ΕΣΥ, τονίζοντας ότι η καθημερινότητα που βιώνουν ασθενείς και υγειονομικοί είναι τελείως διαφορετική από την ωραία εικόνα που παρουσιάζεται.

Επιπλέον, κατηγόρησε την κυβέρνηση για συνειδητή αποδυνάμωση της δημόσιας υγείας προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων, κάτι που, όπως είπε, αναγκάζει τους πολίτες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

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Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Σακελλαρίδης κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα και ουσιαστικά μέτρα, προτείνοντας:

Ανταγωνιστικές αυξήσεις στις αποδοχές των υγειονομικών για την αναχαίτιση της φυγής στο εξωτερικό και τον ιδιωτικό τομέα.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και τα εξαντλητικά ωράρια.

Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με στόχο την αποσυμφόρηση των μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι τα όσα εκτυλίχθηκαν στο Νοσοκομείο της Ρόδου αποτελούν ένα ακόμη ηχηρό «καμπανάκι» που δεν επιτρέπει περαιτέρω αδράνεια.