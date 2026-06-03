Κατατέθηκε επίσημα το διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό drone στην Λευκάδα

Η Αθήνα αντέδρασε και κατέθεσε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανία σχετικά με το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στην Λευκάδα λίγες βδομάδες πριν.

Το γεγονός ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών στο Υπουργείο Εξωτερικών.

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Πιο συγκεκριμένα, επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας, προφορικά και γραπτά, πραγματοποίησε η Ελλάδα τόσο στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο, την Πέμπτη και την Παρασκευή, σε συνέχεια του πορίσματος για την παρουσία ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), ενώ επικοινώνησε τόσο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ όσο και με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Όπως αναφέρεται από την ελληνική πλευρά, το μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, ενώ θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αμάχων και ανυπολόγιστες ζημίες. Παράλληλα, τονίζεται ότι με τη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και η εθνική οικονομία της χώρας. «Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να αιτιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Αθήνα εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για την παρουσία του drone στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από ανάλογες επιχειρήσεις στο μέλλον, αναμένοντας επίσημη απάντηση από το Κίεβο.

«Στηρίζουμε τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία, όπως όλοι πρέπει να σέβονται τις ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον και το διεθνές δίκαιο. Ένας πόλεμος δεν τελειώνει με τη διάχυσή του», κατέληξε η Λάνα Ζωχιού.