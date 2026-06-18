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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Χαλκίδα: Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τρία άτομα με αναπνευστικά προβλήματα (Εικόνες & Βίντεο)

Άγνωστα τα αίτια

Φωτιά σε πολυκατοικία στη Χαλκίδα: Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τρία άτομα με αναπνευστικά προβλήματα (Εικόνες & Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τεράστια ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το βράδυ της Πέμπτης (18.06) στο κέντρο της Χαλκίδας, μετά από ξέσπασμα πυρκαγιάς σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Λόγω του κεντρικού και πολυσύχναστου σημείου, στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και κλιμάκιο της Τροχαίας, το οποίο διέκοψε την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους για να διευκολύνει την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

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Η ατμόσφαιρα στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας έγινε γρήγορα αποπνικτική, καθώς πυκνοί καπνοί κατέκλυσαν το κλιμακοστάσιο, παγιδεύοντας ενοίκους.

Οι πυροσβέστες, επιχειρώντας μέσα στους καπνούς, κατάφεραν να εντοπίσουν και να απομακρύνουν με ασφάλεια ένα άτομο από το εσωτερικό του κτιρίου.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε τρία άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των αρχών, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε διπλανά διαμερίσματα, ενώ αποφεύχθηκαν τα χειρότερα για την υγεία των ενοίκων.

Η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για την τελική ασφάλιση του χώρου.

Φωτογραφία

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας.

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