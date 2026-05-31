Επεισόδια στην Αλβανία: Πλήρης διαλεύκανση για τον τραυματία ομογενή ζητάει το ΥΠΕΞ – “Μηδενική ανοχή στην άμυαλη συμμορία” λέει ο Ράμα

Ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε κατά την διάρκεια επεισοδίων σε περιοχή της Αλβανίας που έγιναν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για κατασκευή μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, με κατοίκους και περιβαλλοντικές ομάδες να αντιδρούν στα σχέδια ανάπτυξης τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή Νταλάνι. Οι διαμαρτυρόμενοι εκφράζουν φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής Pishë Poro–Narta, μίας από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά ζώνες της αλβανικής ακτογραμμής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.



Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

“Ένας σοβαρά τραυματίας από τα επεισόδια”

Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης σημειώθηκαν συγκρούσεις με την ασφάλεια της εταιρείας. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές έντασης, με διαδηλωτή να σύρεται στο έδαφος.

Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι στην περιοχή βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί γύρω από το εργοτάξιο χωρίς να παρέμβουν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Ο επικεφαλής του χωριού Ζβέρνετς, Κοστάκ Κονομί, υποστήριξε μιλώντας στο reporter.al ότι ένας από τους διαδηλωτές τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. «Τον πυροβόλησαν στο λαιμό και έχασε τις αισθήσεις του. Έφτυνε αίμα στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ράμα μετά τα επεισόδια στην Αλβανία: Συγχαρητήρια στην αστυνομία

Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στο Ζβέρνετς, κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συγχαίρω την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μυών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας της Αυλώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η ορθή κατεύθυνση.



«Η νέα προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μπλε στολή που υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού είναι η σωστή», σημείωσε.



Στην ίδια ανάρτηση, ο Ράμα επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για «μεγάλα ψεύδη» που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, θα παρουσιάσει ο ίδιος στοιχεία για ένα «εξαιρετικό σχέδιο για την Αλβανία», το οποίο, όπως υποστήριξε, προετοιμάζεται εδώ και χρόνια.

«Αύριο θα μιλήσω για ένα εξαιρετικό έργο για την Αλβανία, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία εδώ και αρκετά χρόνια και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ορισμένα μεγάλα ψεύδη που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες», έγραψε, προσθέτοντας ότι θα τοποθετηθεί δημόσια τόσο για το ίδιο το έργο όσο και για τις «αλήθειες και τα ψέματα» που το περιβάλλουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tanimë dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha, që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit.



Ndërkohë e përgëzoj lidershipin e…— Edi Rama (@ediramaal) May 31, 2026

Η απάντηση της εταιρείας

Η εταιρεία Zvërnec South Adriatic Development, που έχει αναλάβει το έργο, απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις καταγγελίες περί βίας. Σε ανακοίνωσή της καταδίκασε τις ενέργειες κατά ιδιωτικής περιουσίας και απέρριψε τους ισχυρισμούς που, όπως ανέφερε, διακινούν ανακριβείς πληροφορίες.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε πράξη βίας κατά ιδιωτικής περιουσίας και απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης του κοινού», τόνισε η εταιρεία.

Η εκδοχή της Αστυνομίας

Η Αλβανική Αστυνομία πάντως, σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι μια ομάδα διαδηλωτών έκανε βίαιες ενέργειες για να προκαλέσει ζημιά στον φράχτη του εργοταξίου.

«Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, η κατάσταση κλιμακώθηκε και μια ομάδα διαδηλωτών διέπραξε βίαιες πράξεις με στόχο να σπάσει τον φράχτη του εργοταξίου της εταιρείας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η αστυνομία αναγνώρισε τον διαδηλωτή ως τον ES και είπε ότι είχε εισβάλει βίαια στην αποκλεισμένη περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τη μεταφορά του από ιδιωτικούς φρουρούς έπαθε σωματικές βλάβες και ότι έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες τόσο για δύο εργαζόμενους της ιδιωτικής ασφάλειας όσο και για 15 διαδηλωτές.