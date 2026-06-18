Παρατηρητήριο fake news ΝΔ: «Το PosoKanei έχει ανώτατο προϋπολογισμό 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ»

Η Νέα Δημοκρατία, (ΝΔ) μέσω του Παρατηρητήριου fake news, δίνει απαντήσεις στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και στα σχόλια σχετικά με το κόστος της νέας πλατφόρμας σύγκρισης τιμών «PosoKanei» .

Το Παρατηρητήριο fake news της ΝΔ σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι αμέσως μετά την παρουσίαση της εφαρμογής ξεκίνησε η διασπορά ανακριβών πληροφοριών για το κόστος υλοποίησής της. «Τα νούμερα που γράφονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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Η Νέα Δημοκρατία διευκρινίζει ότι η δράση posoKanei.gov.gr υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «CRMS – Ενιαία Πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων» του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Αρχή Εποπτείας της Αγοράς.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και ο συνολικός προϋπολογισμός του φτάνει έως τις 370.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Διευκρινίζεται ακόμη ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν αφορά αποκλειστικά την κατασκευή της ψηφιακής πλατφόρμας, αλλά περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, καθώς και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης για χρονικό διάστημα 15 μηνών.