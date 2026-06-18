Ανδρουλάκης: «Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο»

Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

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Η ψήφιση νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, που κωδικοποιεί το παράνομο δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο.

Γι’ αυτό, χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την Τουρκία για αυτές τις ενέργειες με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για μια ομολογουμένως εθνική επιτυχία, καλό θα είναι ο Πρωθυπουργός να πετύχει να υπάρχει ανάλογη απόφαση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συμμετέχει.

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι αλά καρτ.

Τέλος, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Γι’ αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει μείωση στα Ταμεία Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική».