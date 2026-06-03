Διαμαρτυρία της Αθήνας στα Τίρανα για τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα – “Η ενταξιακή σας πορεία περνά από τον σεβασμό της ελληνικής μειονότητας”

Σε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας προχώρησε το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφορικά με τα άγρια επεισόδια στην Σβέρνιτσα το περασμένο Σάββατο.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού επανέλαβε κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών ότι η ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας περνάει μέσα από τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και τη συμμόρφωση στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

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Υπενθυμίζεται ότι στα «χέρια» των «Αδιάφθορων» της Αλβανίας βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή στη Σβέρνιτσα , το οποίο συνδέεται με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνκα Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι έρευνες σχετικά με την υπόθεση εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές της Αλβανίας να βάζουν στο επίκεντρο τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αλλαγή του καθεστώτος στο σημείο, ώστε από προστατευόμενη περιοχή να μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο. Μετά τα επεισόδια στα οποία τραυματίστηκαν δεκάδες διαδηλωτές, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας ομογενής, οι «Αδιάφθοροι» έκαναν εφόδους σε γραφεία και σπίτια συλλέγοντας πληροφορίες για το τουριστικό σχέδιο. Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση της Αλβανίας αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τη μελέτη για το τουριστικό σχέδιο.

Μέχρι στιγμής, έχει ασκηθεί δίωξη σε 2 ακόμα υπαλλήλους της ιδιωτικής εταιρείας σεκιούριτι που ενεπλάκησαν στα επεισόδια ενώ ο αστυνομικός διευθυντής στην Αυλώνα έχει τεθεί σε αργία. Πειθαρχική έρευνα για τη στάση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν πως οι αστυνομικοί δεν παρεμπόδισαν τους υπαλλήλους που χτυπούσαν και έσερναν τους πολίτες.